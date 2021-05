Onzekerheid in Den Haag Zuidwest door grootschalige sloopplannen: 'Ik wil niet weg'

Een groepje bewoners is vrijdagochtend naar bibliotheek Bouwlust gekomen om verhaal te halen bij wethouder Martijn Balster (PvdA). Balster is daar om tijdens een presentatie voor de pers toe te lichten op basis van welke uitgangspunten de sloop- en nieuwbouwplannen worden uitgevoerd. De bewoners willen de wethouder duidelijk maken dat hun woningen nog in prima staat verkeren.

Bewoners Den Haag Zuidwest komen verhaal halen bij wethouder Martijn Balster (PvdA) Foto: Omroep West

'Onze huizen zijn nog niet oud genoeg om te slopen', zegt een van de bewoners. 'Ze kunnen ook gerenoveerd worden.' Een andere bewoner vult aan: 'Ik heb een prachtig huis, een eengezinswoning met een tuin. Ik woon er prima en ik heb wereldburen om mij heen. Volgens de wethouder woon ik in een krot. Als dat zo is dan betaal ik wel heel veel huur voor een krot.'

De gemeente Den Haag, woningcorporatie Staedion en bouwbedrijf Heijmans gaan in de Haagse wijken de Dreven, Gaarden en Zichten ongeveer tweeduizend woningen slopen, omdat ze 'niet meer voldoen aan de wooneisen van deze tijd'. Hiervoor komen nieuwe woningen terug. Daarnaast komen er 3500 extra woningen bij. Ook zullen sommige woningen worden gerenoveerd. Het uitgangspunt is volgens de gemeente: 'renovatie en verduurzaming waar dat rendabel kan en sloop waar dat niet kan'. Voor alle bewoners geldt een terugkeergarantie naar een betaalbare, passende woning in de buurt. Ook is het streven om bewoners tijdens de sloop een tijdelijke woning in de eigen wijk te bieden. De planning is dat het project in 2023 van start gaat en tot ongeveer 2040 zal duren.

Tocht en schimmel

Wethouder Balster begrijpt de zorgen van de bewoners, maar de meeste woningen zijn gewoonweg te slecht om nog te renoveren, zegt hij. 'Natuurlijk zijn er verschillen en zijn er ook woningen die nog vijf of tien jaar mee zouden kunnen. Maar als je het totaal bekijkt, dan zijn er heel veel woningen in slechte staat. Er is geluidsoverlast, tocht en schimmel. Die woningen zijn niet meer op te knappen. Wij gaan met alle bewoners in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar we hebben ook een grotere opgave en dat is de hele wijk opknappen en zorgen dat iedereen een prettige woning heeft.'

SP-raadslid Lesley Arp vindt dat de wethouder te snel concludeert dat de meeste woningen niet te renoveren zijn. 'Er zijn woningen die er slechter aan toe zijn dan andere', zegt zij. 'Ik ben langs geweest bij een aantal bewoners en vooral in de laagbouw is er geen sprake van schimmel of geluidsoverlast. Ik vind het verbazingwekkend dat nu al besloten wordt dat de boel plat moet. Wat mij betreft moet per woonblok bekeken worden hoeveel draagvlak er is voor de sloop en vervolgens moet de gemeente of de woningcorporatie met bewijzen komen dat de woningen niet te renoveren zijn.'

Brandjes blussen

Maar volgens Dré Boidin van Staedion zijn de problemen in Zuidwest omvangrijk en is er een grootschalige aanpak nodig. 'Met brandjes blussen kom je er niet', zegt Boidin. 'Wij maken ons echt zorgen over Zuidwest en een oplossing per complex is daarom geen optie. Er is hiervoor een groot plan nodig waarbij we ook nieuwe woningen toevoegen zodat we een passend woningaanbod krijgen.'

Bewoner Zeynep Ozdemir heeft zich niet aangesloten bij de actievoerende bewoners en is minder kritisch over de plannen. Maar ook zij maakt zich zorgen. 'De woning waarin ik woon is slecht', vertelt ze. 'Het is gehorig, oud en vochtig. Ik vind het goed dat mijn woning gesloopt wordt. Als ik na de sloop in een mooiere woning kan terugkomen, dan ben ik daar dus voor. Maar wel onder de voorwaarde dat al mijn buren ook terug kunnen komen. Wij delen lief en leed met elkaar en dat vind ik heel belangrijk. In Turkije zeggen we: je buren zijn je ouders. Een goed huis is makkelijk te vinden, maar goede buren niet.'

Terugkeergarantie

Balster verzekert dat alle inwoners een terugkeergarantie krijgen. 'Voor de woningen die we slopen, komen nieuwe huizen terug', legt hij uit. 'Daarnaast komen er 3500 extra woningen bij. Daarom kunnen we alle bewoners een toekomstperspectief in de eigen wijk bieden in een betaalbare nieuwe woning.'

