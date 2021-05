Drukte in de winkelstraten na versoepelingen, maar situatie 'beheersbaar'

De rijen wachtende shoppers staan er iedere dag al vroeg. Voor de Action, voor de Snipes, voor de Footlocker en JD Trainers, de Primark en de Zara. Ze hebben maanden moeten wachten, maar sinds kort mag het weer. Funshoppen.

Dat ze moeten wachten, deert ze niet. Maar het leidt ook tot reacties, bijvoorbeeld op sociale media. 'Ongelooflijk', reageert iemand op een foto van een lange rij in de Haagse binnenstad. 'Wat een droefheid', stelt een ander. Maar dat is hooguit een moreel oordeel. Want het mag volgens de geldende regels.

Haagse binnenstad

De winkeliers van de Haagse binnenstad hadden afgelopen week nog een vergadering over de stand van zaken, vertelt een woordvoerder. En zij constateerden dat het over het algemeen prima gaat. Klanten en ondernemers houden zich aan de regels. Wel zien ook zij dat het bij bepaalde winkels langere rijen staan dan andere. Maar die hebben vaak maatregelen genomen om alles in goede banen te leiden.

Dat het op dit moment druk is, maar dat er zich nog geen problemen hebben voorgedaan, ziet ook de gemeente Den Haag. Een woordvoerder zegt dat de mensen die winkels en terrassen bezoeken zich in het algemeen goed aan de regels houden. Ook de winkeliers en horecaondernemers doen dat. 'Ze hebben het vaak goed georganiseerd zodat klanten afstand kunnen houden en de veiligheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.'

Maatregelen treffen

Ook de gemeente zelf heeft maatregelen getroffen. Zo worden dit weekeinde – als het mooier weer is en Moederdag voor de deur staat – piccolo's ingezet die mensen wijzen op looproutes en eventueel waarschuwen als het te druk wordt. Daarnaast houdt Den Haag de situatie goed in de gaten. Mocht de binnenstad toch te veel bezoekers lokken, dan wordt mensen opgeroepen niet meer te komen. 'Maar op dit moment is het beheersbaar.'

Lange rijen voor winkels in de Haagse binnenstad | Foto: Omroep West

Ook de gemeente Zoetermeer herkent het beeld dat het in het Stadshart drukker is sinds de versoepelingen voor de winkels en de terrassen. Maar hoewel er bij sommige ondernemers zo nu en dan wachtrijen staan, wordt dat in goede banen geleid en houden mensen zich ook hier aan de coronaregels. Vooralsnog is er dan ook geen aanleiding om maatregelen te treffen, aldus een woordvoerder.

Stadshart Zoetermeer

Volgens de gemeente is er sinds de versoepelingen extra toezicht door handhavers en politie. Met behulp van druktekaarten en communicatie wordt geprobeerd de drukte te verspreiden. Eerder had burgemeester Michel Bezuijen al een oproep gedaan om te genieten van de versoepelingen, maar wel voorzichtig te blijven. Want de situatie in het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer is nog steeds zorgelijk.

De gemeente Westland ziet ook geen aanleiding om maatregelen te treffen. Ondernemers en winkelend publiek houden zich aan de afspraken, ziet de ook deze gemeente. Handhavers hebben de afgelopen twee weken dan ook geen excessen geconstateerd.

The Mall of the Netherlands

In Leidschendam-Voorburg zijn er vanwege de drukte wel zorgen om de grote belangstelling voor het vernieuwde winkelcentrum The Mall of the Netherlands. Volgens de gemeente geldt ook hier dat de veiligheid en het naleven van de coronamaatregelen voorop staat. Volgens een woordvoerder betekent dit dat de gemeente mensen oproepen om de drukte niet op te zoeken en nog niet voor een dagje uit of om gezellig te shoppen naar The Mall te komen.

Samen met The Mall wordt de drukte gemonitord. Om het verkeer in goede banen te leiden, zet de gemeente extra verkeersregelaars in op de kruispunten en The Mall zet verkeersregelaars in bij de parkeergarages. Daarnaast is de inzet van de handhaving verdrievoudigd. The Mall zelf zet extra beveiligers in binnenin The Mall, naast de gastheren en gastvrouwen van The Mall die ook mensen aanspreken. Daarnaast zijn er winkels in The Mall die zelf ook nog beveiligers voor hun eigen winkel hebben.

Binnenstad Delft

Delft evalueert iedere week hoe het met de drukte in de binnenstad en in Delftse Hout is, aldus een woordvoerder van de gemeente. 'We proberen zo goed mogelijk te anticiperen op eventueel te verwachten drukte.'

Ook is er nauw contact met de ondernemers in de binnenstad. Social media, markeringen op straat, en borden en tekstkarren worden gebruikt om het publiek op straat in goede banen te leiden en te waarschuwen voor mogelijke drukte. Nog vorige maand zijn die markeringen extra gecontroleerd en waar nodig opnieuw aangebracht.

Circulatieplan

Maar daar blijft het niet bij. Net als in veel andere gemeenten zijn hier op drukke dagen extra medewerkers van handhaving en city hosts aanwezig om tijdig te signaleren als het te druk wordt, waar nodig aanwijzingen te geven of het publiek aan te spreken.

Op plekken in de binnenstad waar de doorstroming bij grote drukte in gevaar komt, kan op drukke momenten een zelfs een 'circulatieplan' in werking worden gezet. Volgens de woordvoerder is de Jacob Gerritstraat daarvan een prima voorbeeld. Daar wordt dan tijdelijk éénrichtingverkeer ingevoerd of wordt het publiek gedoseerd wordt doorgelaten. 'Dit wordt dan aangegeven door het plaatsen van borden en hekken en er zijn begeleiders aanwezig. We proberen dan ook via social media het publiek op te roepen om niet naar de binnenstad te komen.'

Leiden

In Leiden is het vooral op zaterdag druk, heeft de gemeente gesignaleerd. 'Daarom wordt via social media en ook via Centrummanagement Leiden opgeroepen om eerder moederdag-cadeautjes te kopen.' Toch worden ook hier wel maatregelen getroffen, zoals eenrichtingsverkeer in de Kuiperssteeg en Donkersteeg.

Op de kruising Haarlemmerstraat/Lange Mare en Stille Mare zijn hekken geplaatst. Bij grote drukte kunnen bezoekers tijdelijk op dat punt alleen de Haarlemmerstraat af en niet op. De Haarlemmerstraat blijft via de stegen wel bereikbaar. Verder worden ook hier de rijen bij de winkels goed in de gaten gehouden, aldus een woordvoerder. 'Maar tot nu toe zijn er nog geen problemen met wachtrijen geconstateerd.'

Gouda

Gouda heeft de draaiboeken van eerdere versoepelingen klaarliggen. 'We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden', laat een woordvoerder weten. De gemeente houdt de drukte in de gaten en als het nodig is treden handhavers op. Als het echt uit de hand dreigt te lopen, worden parkeerterreinen of toegangswegen afgesloten.

De gemeente heeft uit voorzorg al twitterberichten geschreven waarin staat dat het te druk is in de stad. Die kunnen met één druk op de knop verzonden worden.