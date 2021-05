Boeketten voor moeder zijn groot, maar ook schrikbarend duur

Het personeel van Stadstuin de Bloemenpoort in Leiden rent de benen uit het lijf. Alles is anders na een jaar corona. Door het lage aanbod zijn de prijzen hoog. Maar de klanten zijn niet zuinig, want moeders moet wel verwend worden.

Buiten staat een bestelwagen met een nieuwe lading bloemen van de veiling. 'Zó, de matricariaatjes en de solidagootjes zijn er. Daar zijn de mensen nu gek op', roept onderneemster Cora Onderwater blij, terwijl ze met emmers vol bloemen de winkel in loopt.

Niet zo druk als vorig jaar

Binnen klinkt het knippen van de bloemstengels en het binden van boeketten. Het is druk, maar lang niet zo druk als vorig jaar, zegt Onderwater. Ze heeft het dan over de bestellingen. 'Vorig jaar was het veel en veel en veel drukker, omdat niemand toen bij elkaar op visite mocht. Maar ik verwacht wel dat het morgen en zondag drukker wordt in de winkel, want dat mag nu weer.'

De bloemenhandel is flink veranderd door de coronapandemie. Dat begint al 's morgens vroeg. De winkels en kiosken kopen de partijen niet meer op de veiling met de klok, maar online. De bloemenprijzen zijn flink gestegen. En het aanbod is laag. Het is daardoor 'vechten' om de mooiste bloemen.

Toch weer corona als reden

De reden voor de kleine hoeveelheid bloemen ligt in de aanvoer. Vanuit het buitenland is het bloemenaanbod door corona minder. Wat wel komt is vaak ook nog eens vertraagd. En de Nederlandse kwekers leveren niet de gewone hoeveelheden aan door alle onzekerheden die de coronatijd met zich meebracht vorig jaar.

Die schaarste drijft de prijs op. Ze begrijpt wel dat mensen schrikken van de hogere bloemenprijzen. 'Logisch', zegt Onderwater. Maar schrikken of niet: de bossen worden wel verkocht.

