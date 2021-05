Van de hoofdredactie: Je gaat ons nog vaker zien

Nog maar iets meer dan tien maanden en dan mogen we weer naar de stembus. Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zeker met het oog op die verkiezingen is het goed te kunnen melden dat de lokale en regionale journalistiek bij jou in de buurt sinds afgelopen maandag is versterkt en een kwaliteitsimpuls heeft gekregen.

Dat zit zo: bij Omroep West en zes lokale omroepen in ons gebied zijn deze week zeven nieuwe collega’s welkom geheten. Deze ambitieuze journalisten zijn onderdeel van de eerste groep van veertig extra journalisten die aan de slag gaan bij lokale en regionale omroepen verspreid over het land. Op 1 juni komen daar nog eens ruim twintig verslaggevers bij. Onze omroep heeft met de zeven nieuwelingen de grootste groep extra journalisten ontvangen en daar blijft het voor Omroep West dan ook bij.

De komst is te danken aan demissionair minister Arie Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij stelde er eerder dit jaar 4,5 miljoen euro voor beschikbaar. In dit project, versterking lokale journalistiek door samenwerking, werken nu voor het eerst alle drie de lagen van het publieke bestel samen: de lokale omroepen, de regionale omroepen en de NOS.

'We zien Omroep West te weinig'

Als publieke omroep voelen wij ons dagelijks verplicht zo accuraat mogelijk de regio te verslaan. Van de Bollenstreek tot de Krimpenerwaard, van Gouda tot Den Haag en van Zoetermeer tot aan Delft: je mag van ons verwachten dat we verhalen vertellen die ertoe doen en uitzoeken hoe het zit. Toch gaat er geen week voorbij of er meldt zich iemand bij ons met de klacht dat we een nieuwsgebeurtenis niet op waarde hebben geschat, een verhaal hebben gemist of 'dat we jullie te weinig zien'.

Ik weersta de verleiding hier nu te vertellen dat dit vanaf nu nooit meer gaat gebeuren. Bij journalistiek hoort nu eenmaal het maken van keuzes. Tegelijkertijd zijn we vaak met handen en voeten gebonden. We willen 'er wel vaker zijn', maar komen dan simpelweg handen tekort. Met de komst van Billie Twigt (gestationeerd bij RTV Krimpenerwaard), Elske Koopman (WOS), Gerda den Hollander (RTV Gouwestad), Robbert Beurse (Sleutelstad), Sten van der Valk (Bollenstreek Omroep), Rosa Smit (Omroep Delft) en Merijn Kramer (Omroep Delft) kunnen we in elk geval vaker 'ja' zeggen en nog beter vertellen hoe dingen in elkaar zitten. De feiten brengen.

Regionaal Nieuws Netwerk

Met het noemen van deze lokale omroepen zijn direct de partners benoemd met wie we in dit project samenwerken. Lokale omroepen die samen met Omroep West deze nieuwe collega’s verhalen laten maken die ertoe doen. Het past in een traditie die we inmiddels alweer enige tijd hebben: intensief samenwerken met lokale omroepen via het Regionaal Nieuws Netwerk (RNN). Dat is een samenwerkingsverband tussen Omroep West en lokale omroepen in het noorden van Zuid-Holland. Sinds 2017 wisselen de circa vijftien deelnemende omroepen verhalen, mensen, kennis en middelen uit.

Daar zetten we dus nu een tandje bij. We moeten dat de komende tijd natuurlijk vooral laten zien en niet alleen maar hier vertellen. Het goede nieuws is in elk geval dat we uitbreiden. We brengen al verslagevers onder bij WOS, Studio Alphen, Bollenstreek Omroep, Sleutelstad en Midvliet. En daar komen nu Omroep Delft, RTV Krimpenerwaard en RTV Gouwestad bij. Bij WOS, Sleutelstad en Bollenstreek Omroep verstevigen we daarnaast de al innige relatie met een extra collega. Al die verslaggevers gaan voor beide omroepen online video, radio, televisie en nieuwsartikelen maken.

Hopen op verlening van het project

De NOS wijst er dezer dagen terecht op dat met dit project het mes aan twee kanten snijdt. Niet alleen krijgt de lokale journalistiek een impuls, de gedachte is ook dat relevant lokaal nieuws makkelijker z’n weg vindt naar de regionale en in sommige gevallen zelfs de landelijke omroep. Dit initiatief loopt tot 1 juli volgend jaar. De NLPO (lokale omroepen), de RPO (regionale omroepen) en de NOS hopen dat het project wordt verlengd. Want dat kan de lokale en regionale journalistiek heel goed gebruiken.

