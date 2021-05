Kat Beau maakt onder motorkap een tour van 250 kilometer door Nederland

De kat die donderdag in De Lier onder een motorkap werd gevonden, is weer bij zijn baasje. Het dier heet Beau en is niet zoals gedacht afkomstig uit Zwammerdam. Het beestje spint en slaapt normaal gesproken in Vlaardingen, meldt mediapartner WOS. Voordat Beau donderdagavond in De Lier terechtkwam, had de kat een tocht van 250 kilometer door Nederland erop zitten.

Het dier is donderdag waarschijnlijk onder de motorkap van een busje in Vlaardingen gekropen om te schuilen tegen de hagel. Onwetend van zijn medepassagier, is de chauffeur naar Stroe in Gelderland gereden. Dat was de eerste halte die de reizende kat aandeed.

Vervolgens is Beau meegelift naar Nijkerk (ook Gelderland) en van daaruit naar Zwammerdam meegereden. Uiteindelijk stopte de chauffeur ’s avonds in De Lier, waar Beau ineens iets van zich liet horen. De verbaasde chauffeur heeft in het Westlandse dorp de kat gevangen en zodoende was Beau na een reis van meer dan 250 kilometer weer in veilige handen. Een dolblij baasje heeft het dier daarna opgehaald.

Beau wordt gechipt

Het baasje van Beau gaat voor de zekerheid vandaag nog met hem naar de dierenarts en laat hem ook gelijk chippen en registreren. Dit voorkomt natuurlijk niet dat Beau niet meer op avontuur gaat, maar z’n baasje kan wel gelijk op de hoogte gebracht worden als hij weer ergens is opgedoken.

LEES OOK: Leidse kat Igor wordt na ruim zes weken teruggevonden in Haags riool