Leidse biologen plaatsen 640 kruizen voor doodgereden dieren

Bram Koese is de initiatiefnemer. Tegen mediapartner Studio Alphen zegt hij met deze actie aandacht te willen vragen voor de veiligheid van dieren die in het gebied leven. 'Ik zocht naar iets dat wél impact heeft. Ik heb wel eens een briefje naar de gemeente gestuurd, maar nooit antwoord gekregen.'

De Ziendeweg staat namelijk bekend als 'onveilig voor dieren'. Omdat de politiek binnenkort debatteert over de toekomst van de weg, zag Koese nu zijn kans schoon. 'Allerlei dieren, veelal beschermde soorten, hebben hele vaste wandelroutes en worden steeds op dezelfde plek doodgereden. Dat heb ik willen visualiseren.'

Ottertunnels zijn aangelegd

Het doel van Koese is dat de gemeenteraad gaat erkennen dat de Ziendeweg een dodemansweg is voor dieren. 'Ik wil dat de politiek ziet dat deze wandelroutes er zijn. Voor de otter is daar sinds vorig jaar in voorzien, maar voor meer dan dertig soorten niet.' De onderwaterbioloog uit Zwammerdam doelt op de zogeheten ottertunnels die een jaar geleden zijn aangelegd.

Zelf hoopt Koese dat de Ziendeweg wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Veel automobilisten gebruiken de smalle weg als sluiproute. Iedere werkdag maken ongeveer 1800 motorvoertuigen gebruik van de Ziendeweg, blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Tenminste tachtig procent van het verkeer vanuit de richting Aarlanderveen en Nieuwkoop heeft volgens de gemeente geen bestemming of herkomst in Zwammerdam, maar rijdt verder richting de A12 en omzeilt zo eventuele verkeersdrukte op de N207 en N11.

Politie wil dat kruizen worden weggehaald

De Alphense wethouder Kees van Velzen (CDA) wil de weg mogelijk verkeersluw maken, maar dat heeft niet zozeer te maken met dieren, wel met de verkeersveiligheid voor fietsers. Er zijn relatief veel ongelukken met fietsers en auto's. Een apart fietspad voor tweewielers is de wens, maar kostbaar en tijdrovend. Daarom wil Van Velzen met de gemeenteraad spreken over het al dan niet verkeersluw maken van de Ziendeweg. Zo kunnen fietsers en voetgangers veilig gebruik maken van de weg en zou er in principe nauwelijks een auto meer moeten rijden.

Meerdere kruizen aan de Ziendeweg | Foto: Sleuelstad

'Het ziet er macaber uit', erkent Koese. 'Maar ik wil de realiteit laten zien.' De kruizen zijn zaterdagochtendvroeg geplaatst, maar moesten aan het begin van de middag op last van de politie - na klachten van een aantal omwonenden - worden weggehaald.

'Getimmer 's ochtends vroeg'

De reacties zijn wisselend. 'Eén iemand vond het niet leuk, omdat hij vroeg wakker werd omdat wij aan het timmeren waren', zegt Bram Koese lachend. 'Er kwam een man aangereden en hij gaf ons 50 euro omdat hij zo ontzettend geraakt was van wat wij deden.'

LEES OOK: Sneu poezenbeest lijkt gered: gulle dierenvrienden dokken bijna 1800 euro voor operatie