Leidenaar heeft weinig problemen met vegetarische en halal hutspot: 'Misschien ga ik het proberen'

'We zijn heel hard aan het nadenken over een vegetarische hutspot en als het mogelijk is ook een halal-versie', zegt voorzitter Rik Kamps van de 3 October Vereeniging. 'Vorig jaar kwam eigenlijk al vanuit de Vereeniging de vraag of we er over willen nadenken. En we gaan het nu dus breder aanbieden. We willen zo veel mogelijk mensen bij de viering van Leidens Ontzet betrekken. En als we dat op deze manier kunnen doen is dat hartstikke mooi.'

Op de Leidse markt zijn de reacties vooral positief. 'Ja hoor, daar sta ik helemaal achter', zegt een vrouw die staat te wachten in de rij. 'Misschien ga ik het zelf ook wel proberen.' Een man die altijd bij de hutspotmaaltijd op het Pieterkerkplein is, eet 'm het liefst een beetje vettig met klapstuk. 'Maar dit moeten ze vooral doen, al zal ik 'm zelf wel op de traditionele manier blijven eten.' Een wat oudere man is dat ook van plan. 'Voor mij hoeft het niet, dat halal. Ik heb niks tegen die mensen, maar het is onze traditie.'

'Elkaar een beetje helpen'

Enthousiasme ook bij een marktkoopman van de kraam van Mabroek, de bekendste Marokkaanse supermarkt van de stad. 'Ik vind het een heel goed idee. Er zijn veel mensen vegetariër tegenwoordig dus ik denk dat er zeker vraag naar is. En halal begrijp ik ook goed. Ik denk dat de tijden veranderen en dat we elkaar een beetje moeten helpen.'

