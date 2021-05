Bibi uit Voorhout deed mee aan Lego Masters: 'Mensen komen aan de deur voor handtekeningen'

Spoiler alert: moet je de finale van Lego Masters nog terugkijken? Dan is het verstandig als je nu stopt met lezen. Want Bibi Werter uit Voorhout heeft het televisieprogramma Lego Masters niet gewonnen. In een zinderende finale eindigden blokkenbouwers Werter en haar goede vriend Marcel op de derde plek.

'Het was een rollercoaster', zei Bibi na afloop van de finale. 'Maar ik ben blij dat ik ben ingestapt.' Met trots kijkt ze dan ook terug op het avontuur, vertelt ze aan Omroep West. 'Als je van tevoren had gevraagd: kom je in de finale? Dan had ik gezegd: die kans is zeer gering. En ja, we stonden er wel gewoon.'

Het programma op RTL 4 begon negen weken geleden. Acht teams namen het elke week tegen elkaar op om de titel Lego Masters 2021 te veroveren. De finale werd een zenuwslopende bouwmarathon van 28 uur, waarin Bibi en Marcel de strijd aangingen met twee andere teams. In een vrije opdracht moesten ze laten zien wat ze in de afgelopen weken hebben geleerd.

Handtekeningen en foto's

Eerder vertelde Bibi al dat het programma haar sowieso veel gebracht heeft. 'De andere deelnemers zijn vrienden voor het leven geworden. Ook het contact met Marcel is veranderd. We hebben elkaar op een andere manier leren kennen.' Ondertussen is ze een bekende Nederlander geworden. 'Ze bellen hier aan de deur voor handtekeningen. En in het dorp moest ik laatst drie keer met mensen op de foto. Echt een heel rare gewaarwording als dat je ineens overkomt.'

LEES OOK: Voorhoutse Bibi bouwt erop los in Lego Masters: 'Voor sommige opdrachten kregen we 15 uur de tijd'