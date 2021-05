Waterpolosters DONK plaatsen zich voor finale, mannen dwingen beslissingsduel af

Nadat de vrouwen van Donk vrijdag al met 18-8 wonnen van De Zaan, was de titelhouder zaterdag opnieuw de sterkste (9-12). Volgend weekend is de eindstrijd. UZSC of Polar Bears wordt de tegenstander. Donk speelt vrijdag thuis, zaterdag uit en een eventuele beslissingswedstrijd op zondag is dan weer in Gouda.

De mannen van Donk gaan zondag met UZSC uitmaken wie naar de finale gaat. De Gouwenaars verloren vrijdag nipt in Utrecht (9-8), maar zegevierden zaterdag na strafworpen. De ploeg die twee van de drie onderlinge playoffsduels wint in de halve finale, ongeacht de grootte van de uitslag per wedstrijd, komt volgend weekend uit in de finale.

LEES OOK: Waterpolosters GZC Donk na zenuwslopende wedstrijd kampioen