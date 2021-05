Een proefrit met een Ferrari en dan crashen, hoe krijg je dat voor elkaar?

'Ik vind het wel heel bizar. Dat gebeurt normaal niet zo snel', zegt Vijverberg van Buena Vida Supercar Rental. Hij buigt diep naar het computerscherm om de beelden van het ongeluk goed te bekijken. 'Het doet pijn om dit te zien. Alsof je kind van de schommel valt', zegt de autoverhuurder, die ook nog net voor de tweede keer vader is geworden.

Danny Vijverberg bestudeert de beelden van het ongeluk:

'Wat je heel duidelijk ziet is dat hij aan het terugschakelen is.' De bestuurder van de Ferrari wil hem op vermogen hebben, zegt Vijverberg. 'Hij geeft wat meer druk op de achterwielaandrijving. Het lijkt erop dat het achterwiel een draai maakt, waardoor hij de controle over de auto verliest.' Vijverberg begrijpt heel goed dat de bestuurder de wagen wil uitproberen. 'Daar neem je zo'n Ferrari voor. Maar je moet jezelf goed onder controle hebben om zo'n auto te kunnen besturen.'

Lamborghini in puin

Als hij de beelden van het ongeluk ziet, is hij blij dat het niet zijn eigen Ferrari is die van de weg raakte. Vorige maand had hij die pech wel. Toen reed een klant zijn Lamborghini van 250.000 euro in de prak. De financiële afwikkeling van dat ongeluk is nu in handen van advocaten.

Met een van zijn Ferrari's probeert Danny Vijverberg hetzelfde te doen als afgelopen donderdag op de N44, maar dan met het controlesysteem aan. Hij schakelt met de zogenoemde zilverkleurige pedals die aan het stuur zitten. 'Als je deze auto bestuurt als een normale auto, waarbij je het gaspedaal helemaal kan intrappen, gaat deze Ferrari alle kanten op.'

Controlesysteem uit of mankement

Vijverberg schakelt en geeft gas. We worden diep in de stoel gedrukt. 'Hoor je het?', vraagt hij terwijl de motor flink toeren maakt en de wagen snorrend giert. 'Zie je? Dan corrigeert hij 'm vanzelf', vertelt hij over het controlesysteem. 'Wat ik denk is dat bij de crash op de N44, het controlesysteem uitstond. Want als dat aanstaat, kan hij eigenlijk niet gaan glijden. Of er was een mankement aan de auto, dat kan ook.'

Wat de oorzaak ook precies is geweest: de bestuurder die donderdag van de weg af raakte werd door agenten aangehouden. Hij zou onder invloed zijn gaan rijden.

