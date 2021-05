Badmintonner Mark Caljouw: 'Ik mag naar de Olympische Spelen'

Badmintonner Mark Caljouw maakt zich op voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. De 26-jarige Rijswijker meldde zaterdag via Instagram dat hij zich gekwalificeerd heeft voor het vierjaarlijkse sporttoernooi. ''Dit is altijd een droom voor me geweest', zegt Caljouw.

Caljouw staat op de opgeschoonde lijst bij de eerste twintig spelers van de wereld. Dat is de eis om aan de Spelen te kunnen deelnemen. Met nog slechts één toernooi te gaan is hij naar eigen zeggen niet meer te achterhalen. 'Wow, ik heb me geplaatst voor de Olympische Spelen', is zijn conclusie op social media.

Caljouw trekt zijn conclusie een dag nadat bekend is geworden dat het toernooi van Kuala Lumpur (25 tot 30 mei), dat meetelde voor de olympische kwalificatie, is uitgesteld vanwege van de coronapandemie en de reisbeperkingen in Maleisië. Daarop kondigde de internationale badmintonfederatie aan dat het verplaatste toernooi niet meer zal fungeren als kwalificatietoernooi voor de Spelen van Tokio.

Eerste Nederlandse mannelijke badmintonner sinds 1996

Hij wordt de eerste Nederlandse mannelijke badmintonner op de Spelen in het enkelspel sinds 1996. 'Toen deed Tilburger Ron Michels mee namens Nederland. In 2004 won Mia Audina zilver voor Nederland bij de vrouwen. 'Ik ben trots dat na al die jaren zonder Nederlandse deelnemer in het enkelspel ons land mag vertegenwoordigen', zegt de topsporter uit Rijswijk dan ook.

