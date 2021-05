ADO houdt hoop op handhaving in leven na 0-1 winst op PEC Zwolle

'Verliezen doen we vaker dan ons lief is, maar verloren gaan we nooit', schreef algemeen directeur Mohammed Hamdi deze week in een open brief aan de supporters. Toch stapte ADO Den Haag vorige week door een 3-2 overwinning op Feyenoord wel degelijk met drie punten van het veld. Een belangrijke overwinning, waardoor de Haagse ploeg na zondagmiddag door de tweede overwinning op rij terug is in de strijd om plaats zestien.

Doelpuntenmaker Bobby Adekanye schoot op Robben-achtige wijze de 0-1 raak I Foto: Soccrates Images

Bij ADO keerde Daryl Janmaat terug in de selectie. De oud-international kampte met een knieblessure en zag in Zwolle vanaf de bank hoe zijn ploeg al vroeg op voorsprong kwam. Bobby Adekanye kreeg de bal aan de rechterkant, waarna hij op Arjen Robben-achtige wijze naar binnen kwam. Met een rake knal in de verre hoek hielp hij de rode lantaarndrager in een zetel.

El Khayati bijna met de 0-2 op zijn schoen

Dat de Haagse tankpassen deze week tijdelijk werden geblokkeerd, leek voor zowel Zwolle als ADO weinig reden om nog veel gas te geven in het resterende deel van de eerste helft. Op een gevaarlijke indraaiende voorzet van John Goossens na, werd er weinig gevaar gesticht voor beide doelen.

De naar sc Heerenveen vertrekkende Milan van Ewijk gaf bijna een assist op Nasser El Khayati I Foto: Soccrates Images

Na rust gaf Milan van Ewijk wél even flink gas. De rechtsback, die komende zomer naar sc Heerenveen vertrekt, stoomde op en gaf de bal op de matchwinner van vorige week: Nasser El Khayati. Van dichtbij nam de middenvelder de bal slecht aan, waardoor hij een rollertje produceerde en vergat om de 0-2 tegen de touwen te schieten.

Week van de waarheid

Het werd billen knijpen voor ADO dat de eindsprint heeft ingezet. Invaller Reza Ghoochannejhad schoot 'de Blauwvingers' bijna nog op gelijke hoogte, maar van grote afstand zag hij hoe zijn inzet op de paal ketste. Shaquille Pinas verdubbelde de score nog bijna, maar stuitte op de vuisten van doelman Xavier Mous.

Daryl Janmaat maakte als invaller zijn rentree na een knieblessure I Foto: Soccrates Images

Komende week breekt de week van de waarheid aan voor ADO. Donderdag ontvangt de hekkensluiter Willem II dat op de veilige vijftiende plaats staat, maar slechts drie punten meer heeft. Volgende week zondag reist de Haagse formatie naar Twente om daar het eredivisieseizoen 2020-2021 af te sluiten en een plaats boven de streep gaat proberen af te dwingen.

Huidige eredivisiestand:

15 Willem II 31w 25p

16 FC Emmen 32w 24p

17 VVV-Venlo 32w 23p

18 ADO Den Haag 32w 22p

Resterend programma ADO:

13.05 ADO - Willem II

16.05 FC Twente - ADO

Scoreverloop PEC Zwolle - ADO Den Haag: 0-1

11. 0-1 Adekanye

Opstelling PEC Zwolle: Mous; Lam; Nakayama; Paal; Saymak; Drost (Manuel); Strieder (Ghoochannejhad); Bajselmani (Doué); Van den Belt; Clement; Tedic (Pherai)

Opstelling ADO Den Haag: Fraisl; Van Ewijk; Kemper (Janmaat); Goossens; Arweiler (Seedorf); El Khayati; De Boer (Vejinovic); Pinas; Adekanye (Catic); Mokhtar (Familia-Castillo); Zuiverloon

Scheidsrechter: Jeroen Manschot

Gele kaart: Bajselmani; Paal (PEC Zwolle) El Khayati (ADO Den Haag)

Rode kaart: -

