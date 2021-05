ADO bezig aan flinke Houdini-act: 'Niet te veel op de zaken vooruitlopen'

Dat het daar over gaat is niet gek, want als ADO Den Haag donderdag in eigen huis ook van Willem II weet te winnen, neemt het in de start van de competitie afstand van de onderste plek. 'Ook die moeten we proberen te winnen', zegt Brood. 'Je zag tegen PEC Zwolle dat het niet makkelijk was, maar we hebben spelers terug, zoals Daryl Janmaat die dit soort wedstrijden over de streep kunnen trekken.'

De routinier speelde na weken van afwezigheid weer eens een duel. 'De rol van Janmaat de komende weken? Dat is ook afhankelijk van hoe zijn lichaam reageert. Zijn rol is sowieso bij de selectie zitten. Hij weet hoe je met dit soort druk moet omgaan. Je ziet dat de balans terug is nu er wat meer oudere spelers terugkomen en spelen.'

'Donderdag wordt een kraker'

Brood staat na de overwinning op PEC Zwolle stil bij de moraal van zijn selectie: 'Ik vind het knap hoe de spelers het hebben opgepakt. Door positief te blijven op momenten dat je eigenlijk voor gek wordt verklaard, is niet makkelijk. Het is een zwaar seizoen, in meerdere opzichten. Dan is het knap dat de spelers het geloof houden. Wij moeten het geloof blijven houden.'

De wedstrijd tegen Willem II aankomende donderdag is een belangrijk affiche. Bij een Haagse overwinning is het spel onderin de Eredivisie weer helemaal open. 'Donderdag wordt een kraker. Het wordt een hele mooie en bijzondere wedstrijd. Of Janmaat dan start? Dat kan. Je moet meerdere scenario’s hebben. Wat doe je bij een voorsprong zoals vandaag. Of andersom. We hebben nog heel even de tijd om te kijken hoe we het gaan doen, er komen sowieso wat spelers terug uit een schorsing. Dat is prettig.'

