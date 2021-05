Basketballers ZZ Leiden in eerste playoffwedstrijd te sterk voor BAL

ZZ Leiden heeft de eerste wedstrijd in de play-offs gewonnen van Basketbal Academie Limburg. Twee weken geleden gingen de Leidenaren in Weert nog onderuit tegen de Limburgers, waarmee de kans op het winnen van de beker werd verspild. Met een 77-86 overwinning staat de ploeg van coach Geert Hammink nu op 1-0.

In de bekerwedstrijd waren Quatarrius Wilson (29 punten, 10 rebounds) en Sander Hollanders (22 punten, 6 uit 7 drietjes) de grote plaaggeesten van Zorg en Zekerheid Leiden. De Leidse verdediging concentreerde zich daarom nadrukkelijk op hen, schrijft mediapartner Sleutelstad. Toch was de start voor de verrassende winnaar van de DBL Cup 2021. Trevor Jasinsky nam 11 van de eerste 15 punten voor zijn rekening en dat zorgde voor een 15-9 voorsprong voor de Limburgse formatie.

Emmanuel Nzekwesi en Worthy de Jong waren de spelers die Zorg en Zekerheid Leiden in sneltreinvaart naast de thuisploeg zetten. Met name de vechtlust in de rebound deed de Leidse formatie goed. Zo werden er voor rust twaalf aanvallende rebounds gepakt en dat is hetzelfde aantal dat BAL verdedigend pakte. Dat leverde veel second chance points op. Na zes minuten zette Nick King de Leidse ploeg weer op voorsprong. BAL bleef ondanks twee dunks van Nzekwesi nog goed volgen. Het eerste kwart werd afgesloten bij 23-26.

40-48 bij rust

Ivan Simic bracht met een drietje beide partijen op gelijke hoogte, maar daarna volgde een 0-9 run van Zorg en Zekerheid Leiden. BAL wist het gat nog wel te verkleinen tot 35-39, maar een and-1 van Marijn Ververs (na een steal op Roel van Overbeek) en wederom een dunk van Nzekwesi zorgden voor wat meer verschil. De Jong bracht met twee rake vrije worpen de ruststand op 40-48.

In de eerste fase van de tweede helft waren de punten voor beide ploegen erg duur. In de eerste vier minuten tekenden beide partijen voor vier punten. Via Michael Finke en De Jong liep Zorg en Zekerheid Leiden uit naar een voorsprong van 12 punten: 44-56 halverwege het derde kwart. Met nog 22 seconden te gaan in het derde kwart werd de marge door een score van De Jong uit een aanvallende rebound vergroot naar 13 punten: 55-68.

Trainer BAL wordt weggestuurd

Tussen het derde en vierde kwart in maakte Radenko Varagic, de coach van BAL, zich kwaad op de arbitrage. Dat kwam hem op twee technische fouten te staan en betekende einde wedstrijd voor hem. Riley LaChance benutte een van de twee vrije worpen. Via een drietje van Giddy Potts werd het verschil weer op 13 gebracht: 59-72. Toch was de wedstrijd nog lang niet gespeeld. In vier minuten tijd scoorde alleen Finke een vrije worp, waardoor BAL zich terug in de wedstrijd knokte: 69-73.

Hammink pakte vervolgens een time-out, waarna Potts een drietje binnen knalde en vervolgens ook een lay-up na een lange pass van De Jong benutte voor 69-78. Balverlies en een tweetal geforceerde schoten verder was het 74-80. Luuk van Bree schudde met een schijnbeweging een verdediger van zich af om vervolgens een vrije driepunter raak te schieten. De Jong scoorde in de laatste minuut uit een aanvallende rebound op zijn eigen misser en Nzekwesi benutte één seconde voor tijd nog een vrije worp om er 77-86 van te maken. Komende dinsdag gaat het tweeluik verder in Leiden.

