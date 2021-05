Tentoonstelling over Songfestivalwinnares Teddy Scholten: 'Ze was een echte vedette'

Museum Rijswijk moest door corona uitwijken naar het pleintje voor het museum om de tentoonstelling gratis toegankelijk te maken voor het publiek. Daar staat een aantal zuilen opgesteld met foto's en teksten over de carrière van Scholten. 'We kunnen zo toch best veel laten zien en we hebben natuurlijk ook audio- en beeldfragmenten paraat', zegt Kwakernaak.

Aanvankelijk had de conservator niet zo veel met Teddy Scholten. 'Totdat je je gaat verdiepen in het leven en werk van deze vrouw. Dan blijkt dat ze toen al een eigen carrière had, wat in die tijd nog vrij ongebruikelijk was. En daarnaast was ze nog getrouwd en was ze moeder. Dus ze had heel wat ballen in de lucht te houden en dat deed ze heel erg knap.'

'Prototype van opgeruimde Hollandse meid'

Een bezoeker van de tentoonstelling kan zich nog goed herinneren dat ze won in 1959. 'Dat was geweldig. Iedereen was zo trots op haar. Ze is echt het prototype van de opgeruimde Hollandse meid.' Kwakernaak laat aan de hand van foto's zien dat er bij terugkomst op Schiphol Beatle-achtige taferelen waren, nog voor de Britse band bekend werd.

'Ze was echt een vedette', zegt Kwakernaak. 'Maar ze bleef er broodnuchter onder. Ze vond dat het bij het vak hoorde en had er geen kapsones over. Ik vind dat best knap.'

