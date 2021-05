Tibor uit Delft bedacht en verkocht piemeldeo, nu is hij triatleet

Tibor Korozsi traint veertien uur per week voor de zwaarste triatlon ter wereld: The Double Brutal in Noord-Wales. Vroeger zag zijn leven er anders uit. 'Tien jaar geleden was ik een hele grote dikke kale man met een grote buik', zegt hij lachend. Samen met het faillissement van zijn bedrijf in piemeldeodorant waren de vele kilo's de stimulans om te gaan sporten.

Thuis in een zwembad in de tuin oefent de Delftenaar in het water één van de drie onderdelen van de triatlon. Die oefening is meer dan nodig. De grootste sportuitdaging van zijn leven is enorm zwaar. '7,5 kilometer zwemmen in water van 12 graden, 370 kilometer fietsen en 84 kilometer hardlopen met in totaal hoogteverschillen van 6000 meter', vertelt de sportieveling over de uitdaging die op hem wacht in Groot-Brittannië.

Een belangrijke motivatie voor de bizarre afstanden die hij gaat afleggen is het faillissement van zijn bedrijf. 'Als het om persoonlijke hygiëne gaat is er heel veel voor vrouwen', begint hij over de ontstaansgeschiedenis van de onderneming. 'Maar voor de man was er niet zo veel. Toen ben ik op het idee gekomen om piemeldeodorant te gaan verkopen. Dat heb ik bedacht en in de markt gezet.'

300.000 busjes piemeldeodorant verkocht

De piemeldeodorant liep goed: jaarlijks werden er wereldwijd 300.000 busjes verkocht. Toch ging hij failliet, omdat hij met foute investeerders in zee ging. 'Als je 3,5 jaar bezig bent met een bedrijf, dan zit er een deel van jezelf in', zegt de Delftenaar. 'Dat moest ik opnieuw gaan vinden. Dat heb ik gevonden in het hardlopen en uiteindelijk de triatlon.'

