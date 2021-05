Daryl Janmaat maakt na vier maanden rentree voor ADO: 'Ik hou de jongens rustig'

De oud-international speelde op 13 januari zijn laatste wedstrijd in Haagse dienst. Na zijn sterke rentree tegen RKC Waalwijk, raakte Janmaat in de met 1-4 verloren wedstrijd tegen VVV-Venlo geblesseerd aan zijn knie, waarna een lange revalidatie volgde.

'Ik ben blij weer op het veld te staan en voel me goed.' Toen Janmaat in de rust door trainer Ruud Brood in de ploeg werd gebracht, was de opdracht helder: de nul houden. 'In deze fase zijn de drie punten het belangrijkst om erin te blijven. Hoe maakt dan niet zoveel uit, als we het maar over de streep trekken', zegt de verdediger na afloop.

'Het geloof is terug'

ADO was dit seizoen al meerdere malen afgeschreven, maar lijkt weer helemaal terug in de strijd om handhaving. 'Soms zaten we er doorheen en dat is ook logisch als je keer op keer verliest en de concurrentie ziet winnen. Of handhaving een Houdini-act zou zijn? Zeker, maar we hebben de spanning teruggebracht. Het geloof is terug.'

Komende donderdag ontvangt de hekkensluiter in eigen huis Willem II. Of Janmaat dan weer mag spelen is nog de vraag. 'We moeten het per dag aankijken. Met mijn ervaring probeer ik de jongens in ieder geval rustig te houden en advies te geven. Er gebeurt een hoop rond de club en ik ben wel wat gewend. Het is bijzonder wat er dit jaar allemaal gebeurt.'

