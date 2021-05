Eén verdachte in moordonderzoek Oud Ade vrijgelaten, vier anderen zitten nog vast

Een 33-jarige man uit Frankrijk, die afgelopen woensdag werd aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Mimoun Bergoual uit Oud Ade, is weer vrijgelaten. Hij is verhoord en mocht daarna weer gaan. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat de Fransman nog wel verdachte is.

Vier andere verdachten, een vrouw uit Leiden en drie mannen uit Frankrijk, zitten nog wel vast. De 38-jarige vrouw is de partner van Bergoual. Zij zal in juli voor het eerst voor de rechter moeten verschijnen. Twee Fransmannen (48 en23 jaar) zitten inmiddels in een Nederlandse cel.

Een 31-jarige man uit Frankrijk zit nog in zijn eigen land vast. Volgende maand beslist een rechter daar of hij wordt overgeleverd aan Nederland.

Melding van overval

Eind december kwam de 66-jarige Mimoun Bergoual om het leven in zijn huis aan de Hofdijklaan in Oud Ade. Zijn lichaam werd gevonden na een melding van een overval. Bergoual is volgens de politie het slachtoffer geworden van een misdrijf. In en om zijn huis is dagenlang onderzoek gedaan.

