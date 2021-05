Zoete hapjes uitgedeeld om ramadan te vieren: 'Kennismaken met andere culturen'

Aankomende woensdag of donderdag - afhankelijk van hoe de maan staat - zit de islamitische vastenmaand erop en kunnen moslims het Suikerfeest vieren. 'Normaal gesproken houden we jaarlijks een iftar (maaltijd na zonsondergang, red.) en worden in verschillende buurten ook bewoners uitgenodigd. Zo kom je in aanraking met elkaars culturen', legt jongerenwerker Mohsine Djelili uit. 'Dat wilden we niet weg laten ebben.'

Daarom hebben verschillende Alphense welzijnsorganisaties zogeheten iftarboxen bedacht. De gerechten, voor en door buurtbewoners gemaakt, zijn af te halen in activiteitencentrum Het Trefpunt. En als mensen dat zelf niet kunnen doen, komen jongerenwerkers als Djelili de lekkernijen langsbrengen. Zoals bij mevrouw De Jong. 'Fantastisch, dat stel ik zeer op prijs', reageert ze verheugd bij de voordeur.

Negatief in het nieuws

De wijkverpleging heeft haar opgegeven voor een verrassingsdoos. Volgens haar kan de wijk wel een positieve impuls gebruiken, want de Edelstenenbuurt - met de Diamantstraat als middelpunt - is de afgelopen jaren geregeld negatief in het nieuws gekomen. 'Laat ik het netjes zeggen: de meningen verschillen nogal eens in deze buurt. Dus ik vind het geweldig dat zij zo'n initiatief nemen, om de mensen een beetje kenbaar te maken met hun gebruiken.'

Ook buurtbewoonster Bianca, die haar doos wel zelf komt halen, weet net als mevrouw De Jong nog niet wat voor lekkers haar te wachten staat. 'Ik laat me verrassen en ga het wel ontdekken, thuis met de kinderen', zegt ze. 'Ik vind het een superleuk initiatief. Op deze manier kunnen mensen kennismaken met andere culturen en met de ramadan.'

'Respectvol mee omgaan'

Bij die laatste opmerking sluiten Hilda Starrenburg en haar man Arie van den Ende zich volledig aan. 'We zitten hier in deze wijk op een kruispunt van culturele achtergronden', vertelt Van den Ende, doelend op de meer dan zestig uiteenlopende nationaliteiten. 'Dat is eigenlijk een heel goede zaak. We vinden het ook fijn dat we hier wonen. Je ontmoet mensen van verschillende achtergronden en daar leer je van.'

We vinden het leuk om elkaars culturen te leren kennen en ervan te proeven - jongerenwerker Mohsine Djelili

Als voorbeeld noemt hij het (voor sommigen onbekende) verschil tussen Berbers en Marokkanen. Zijn vrouw voegt eraan toe dat hun achterburen ook meedoen met de ramadan. 'Daar heb ik vorige week een gesprek over gehad met de buurvrouw. Zij vertelde hoe belangrijk het voor hen is en hoe goed ze zich eraan houden. Ik vind het heel mooi en knap dat ze dit doen. Voor ons is het zaak om respectvol daarmee om te gaan.'

Voor herhaling vatbaar

Wat jongerenwerker Mohsine Djelili, wiens beider ouders afkomstig zijn uit Algerije, betreft is het initiatief 'zeker' voor herhaling vatbaar. 'Natuurlijk hopen we dat we volgend jaar weer gewoon een iftar kunnen organiseren, maar we vinden het leuk om elkaars culturen te leren kennen en ervan te proeven.' Grijnzend: 'En iets met eten doen, is altijd goed. Toch?'

