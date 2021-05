ANWB: Vooral komende dagen nog veel vertraging op A4

De regenbuien van maandagochtend spelen ook mee met de verkeersproblemen. 'Dan houden mensen toch meer afstand', zegt een woordvoerder van de ANWB. 'Maandag rond 07.00 uur waren de problemen vooral vanuit Den Haag richting Amsterdam, bij knooppunt Burgerveen.'

Maar naar het gehele plaatje gekeken, viel het volgens de ANWB maandagochtend wel mee met de problemen op de weg. 'Maar als er iets extra's gebeurd dan kan het in het honderd lopen. Al is het nog steeds minder druk op de weg vanwege de coronamaatregelen.'

Sluipverkeer door Nieuw Wetering

Afgelopen weekend was de hele A4 bij knooppunt Burgerveen afgesloten. Dit zorgde wel voor files en had als nadelige bijkomstigheid dat sluipverkeer wegen in dorpjes rondom knooppunt Burgerveen als alternatieve route kozen. Onder andere in Nieuw Wetering was er volgens een bewoner sprake van 'een eindeloze stroom auto's.'

Er zijn volgens Rijkswaterstaat tot en met 31 mei vier rijstroken open voor verkeer op de A4. Omdat dit mogelijk te maken wordt het verkeer richting Amsterdam gedeeltelijk over de tegengestelde weghelft geleid. Daarnaast adviseert de wegbeheerder om verkeer dat vanuit Amsterdam komt en richting Den Haag wil, om via de A2 en A12 te reizen. Verkeer richting Wassenaar of Den Haag kan een route via de N205 – N207 nemen.

Verkeer naar Amsterdam kan omrijden via de A12 en A2. Vanuit Wassenaar wordt de route A44, N207 en N205 geadviseerd.

