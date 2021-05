De scenario's: wat staat ADO te wachten na komende donderdag?

Het is ongekend spannend in de kelder van de eredivisie. ADO Den Haag vecht met Willem II, FC Emmen, RKC Waalwijk en VVV-Venlo om lijfsbehoud. De Hagenaars hebben de slechtste papieren en staan dan ook laatste. Maar op welke manier kan ADO de komende twee wedstrijden in de eredivisie blijven?

ADO is door de overwinning op PEC Zwolle weer een stapje dichter bij lijfsbehoud. De ploegen die na de rit van 34 wedstrijden op de zeventiende en achttiende plaats staan, degraderen rechtstreeks naar de eerste divisie. De nummer zestien van het seizoen speelt playoffwedstrijden om degradatie te voorkomen. De nummer vijftien speelt zich veilig.

Dit is de stand na 32 wedstrijden:

14. RKC Waalwijk - 27 punten - doelsaldo: 31-51

15. Willem II- 25 punten - doelsaldo: 34-66

16. FC Emmen - 24 punten - doelsaldo: 33-67

17. VVV Venlo - 23 punten - doelsaldo: 42-84

18. ADO Den Haag - 22 punten - doelsaldo: 26-69

ADO speelt komende donderdag om 14.30 uur in eigen huis de degradatiekraker tegen Willem II. Mochten de mannen van trainer Ruud Brood die wedstrijd winnen dan staan ze gelijk met de Tilburgers. Het doelsaldo van Willem II is beter (-32 om -43). De Haagse club zal met zes doelpunten of meer moeten winnen om voorbij de Tilburgers te gaan. Immers: het doelsaldo gaat boven onderling resultaat in de eredivisie.

Bij winst is ADO natuurlijk afhankelijk van de resultaten van andere ploegen. VVV-Venlo moet op bezoek bij Ajax. Toen de Amsterdammers op bezoek gingen in Limburg werd het 0-13. Een punt van VVV tegen de landskampioen zou een prestatie van formaat zijn. FC Emmen neemt het in eigen huis op tegen het kwakkelende Heerenveen. De wedstijd van RKC tegen Twente is voor komende donderdag (nog) niet belangrijk. Het gaat bij ADO vooral om directe degradatie te voorkomen en dus zestiende te worden.

Programma van de 33ste en 34ste speelronde:

Speelronde 33 - Donderdag 14.30 uur

ADO Den Haag - Willem II

FC Emmen - SC Heerenveen

Ajax - VVV Venlo

Speelronde 34 - Zondag 14.30 uur

FC Twente - ADO Den Haag

VVV Venlo - FC Emmen

Willem II - Fortuna Sittard

Dit zijn de scenario's voor de stand na de 33ste speelronde

ADO wint van Willem II:

Emmen en VVV verliezen - ADO zestiende of bij een overwinning met zes doelpunten verschil of meer, vijftiende

Emmen wint, VVV verliest of speelt gelijk - ADO blijft op een degradatieplaats staan en is afhankelijk van Fortuna Sittard - Willem II en VVV - Emmen in de laatste speelronde

Emmen speelt gelijk, VVV verliest of speelt gelijk - ADO zeventiende of bij grote overwinning zestiende

Emmen verliest, VVV wint - ADO blijft op een degradatieplaats staan, behalve bij een overwinning van 6-0 of meer op Willem II

ADO speelt gelijk tegen Willem II:

VVV en Emmen verliezen - ADO blijft op een degradatieplaats staan

Emmen en VVV spelen gelijk - ADO moet winnen op de laatste wedstrijddag. De Haagse club is daarnaast de laatste speelronde afhankelijk van Willem II - Fortuna Sittard en VVV - FC Emmen. ADO moet dan sowieso met ruime cijfers winnen en Willem II met ruime cijfers verliezen.

Emmen wint - VVV verliest: ADO moet de laatste speelronde met ruime cijfers van FC Twente winnen, Emmen moet de laatste speelronde van VVV winnen of gelijkspelen. Willem II moet met ruime cijfers van Fortuna verliezen

VVV wint en Emmen verliest: VVV moet ook van Emmen winnen de laatste speelronde. Willem II moet met ruime cijfers verliezen, ADO met ruime cijfers winnen

ADO verliest van Willem II:

ADO is zo goed als gedegradeerd. Er is één Houdini-act nog mogelijk: FC Emmen moet met ruime cijfers verliezen van Heerenveen. VVV mag gelijkspelen tegen Ajax. ADO moet daarnaast met zo weinig doelpunten verschil verliezen van Willem II. Daarnaast moet ADO in de laatste speelronde een ruime overwinning boeken op FC Twente en moeten VVV en Emmen de laatste wedstrijd van het seizoen gelijkspelen.

Vooralsnog geldt: ADO kan komende donderdag het beste gewoon winnen.

Doelsaldo voor onderling resultaat

Wel is voor de echte fan het handig om te weten hoe de stand wordt opgemaakt na 34 wedstrijden. In volgorde:

Aantal punten - is dat gelijk,

dan het doelsaldo - is dat gelijk,

dan het aantal doelpunten voor, is dat gelijk,

dan het onderlinge resultaat, is dat gelijk,

dan tellen de gescoorde doelpunten in een uitwedstrijd van de onderlinge wedstrijden dubbel (zoals bij Europees voetbal)

is het dan nog gelijk, dan wordt er geloot.

LEES OOK: Daryl Janmaat maakt na vier maanden rentree voor ADO: 'Ik hou de jongens rustig'