NS onthult enorm informatiebord op Leiden Centraal

Leiden Centraal is na onder meer Den Haag Centraal het vijfde station in Nederland waar bij de ingang een XL-scherm is opgehangen. Op het scherm van zes meter breed en twee meter hoog zijn alle vertrektijden en reisadviezen te vinden. Komende week wordt het systeem nog getest, vanaf volgende week moet het scherm volledig in gebruik worden genomen.

De eerste reizigers zijn maandag erg te spreken over het nieuwe informatiebord. 'Ik weet nu dat er twee keer per uur een trein naar het zuiden gaat, dat is handig, want ik kom uit Breda', vertelt een van de reizigers na de onthulling van het informatiebord.

In een oogopslag

Projectmanager Henk Bulthuis van ProRail legt uit dat het geen toeval is dat Leiden als een van de eerste steden een XL-bord heeft gekregen. 'Qua bezoekersaantallen is Leiden een van grootste treinstations van Nederland. Onder normale omstandigheden is het hier dus een komen en gaan van reizigers. Dan is het goed als zij in een oogopslag kunnen zien naar welk perron ze moeten.'

Het nieuwe bord hangt aan de centrumzijde van het station, net voor de poortjes. Het was volgens Bulthuis niet eenvoudig om de juiste locatie voor het grote scherm te vinden. 'De reisinformatie moet van een afstand goed leesbaar zijn. Het is belangrijk dat het scherm direct opvalt voor binnenkomende reizigers, zonder dat dit de loop van andere reizigers hindert.'

Zonder bril

De NS en ProRail lijken hierin geslaagd te zijn, want de reizigers die maandag aanwezig waren op het station waren tevreden. 'Ik draag normaal een bril, maar dit kan ik gewoon zonder bril lezen', aldus een van de treinreizigers.

