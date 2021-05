Explosie in Sassenheim, meerdere woningen beschadigd

SASSENHEIM -

In een woning aan de Westerstraat in Sassenheim is maandagmiddag een explosie geweest waardoor er brand is uitgebroken in twee portiekwoningen. Meerdere woningen zijn daarbij beschadigd. De woordvoerder van de brandweer kan nog niet zeggen of er slachtoffers zijn gevallen. Het is namelijk nog onduidelijk of er mensen in de woning aanwezig waren tijdens de explosie.