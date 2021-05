Trotse moeder etappewinnaar Giro: 'Taco durft te vliegen'

Ze is trots op de prestatie die haar zoon maandag heeft neergezet. Het is voor Taco de eerste keer dat hij meedoet aan de Giro. 'Het is bij Taco alles of niets. Hij heeft altijd gezegd: al is er maar een kans van 0,00001 procent, dan pak ik die. Taco durft te vliegen. Het was zo mooi om hem in die ontsnapping te zien.'

De derde rit in de Giro d'Italia voerde van Biella naar Canale, een rit van de 190 kilometer. Al vroeg in de etappe ging Taco samen met zeven andere renners op avontuur. Uiteindelijk behaalde de kopgroep een voorsprong van zeven minuten op het peloton. Op de laatste klim bleef Taco over met de Zwitser Simon Pellaud. De wielrenner uit de Bollenstreek rook zijn kans schoon en negen kilometer voor de finish in Canale probeerde hij het alleen. Hij kwam met een voorsprong van vier seconden op het peloton over de finish.

Veel telefoontjes en appjes

Charlotte heeft haar zoon heel kort gesproken. 'Het is een gekkenhuis vertelde hij. En dat merken we hier ook. We hebben ook veel telefoontjes en appjes gekregen van mensen die ons feliciteren. Dat gebeurde eigenlijk al tijdens de etappe. De laatste kilometers kreeg ik ook zoveel telefoontjes en appjes, op een gegeven moment dacht ik 'Laat me met rust, ik wil kijken.''

Met een voorsprong van vier seconden wint Taco van der Hoorn de derde etappe van de Giro | Foto: ANP

Het is niet de eerste etappe-zege die de 27-jarige wielrenner behaalt. In 2018 schreef hij een etappe van de BinckBank Tour op zijn naam. Daar moest hij ver voor komen, want een jaar eerder hield hij aan een val een zware hersenschudding over. 'Toen heeft hij het heel zwaar gehad, hij kon niets. Als hij zijn ontbijt had klaargemaakt, moest hij alweer in het donker liggen. Het heeft lang geduurd voor hij weer op de fiets kon, hij heeft acht maanden niet gefietst. Hij heeft heel hard getraind en dat werd beloond met die overwinning in Antwerpen. Daarna heeft hij nooit meer last gehad van zijn hersenschudding.'

Misschien komt er nog een ontsnapping

Charlotte moet ook wel lachen om de prestatie van haar zoon. Zaterdag begon de Giro met een tijdrit over acht kilometer. Taco werd daar 158ste in de openingsetappe. 'En nu rijdt hij acht kilometer op kop, dat is heel bijzonder. Hij is geen klimmer. Hij reed echt op mentaliteit. Zijn Italiaanse coach heeft hem naar voren geschreeuwd. Of hij dinsdag weer een etappe gaat pakken? Ik denk dat hij in het peloton gaat rijden en genieten, een praatje maken met iedereen. Maar wie weet, misschien komt er nog een ontsnapping.'