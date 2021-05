Zes woningen tijdelijk onbewoonbaar na explosie Sassenheim

De getroffen woningen in de Westerstraat in Sassenheim | Foto: Omroep West

Zes woningen zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard na de explosie maandagmiddag in de Westerstraat in Sassenheim. Dat meldt woningbouwvereniging Stek dinsdag aan Omroep West. De politie vermoedt dat de explosie met opzet is veroorzaakt en zoekt daarom getuigen.

Maandagmiddag rond 15.00 uur ontstond de explosie in een portiekwoning, waardoor er brand is uitbrak in twee woningen. Omstanders die met de hulpdiensten belden, vertelden dat ze voordat er brand uitbrak ze een harde knal hadden gehoord. Er is niemand gewond geraakt. Eén 43-jarige man is aangehouden op verdenking van brandstichting. Hij is bewoner van een van de uitgebrande portiekwoningen.

De brandweer kon maandag geen onderzoek doen in het pand, omdat de gevel instabiel bleek. Een aannemersbedrijf zal de gevel moeten stutten om onderzoek naar de brand mogelijk te maken. Forensisch brandonderzoekers gaan in de woning op zoek naar de oorzaak van deze brand. De onderzoekers zoeken naar sporen tussen de brandresten om de brandhaard te achterhalen.

'Vlammen tot op het dak'

'Er gebeurt wel eens wat meer in deze straat met verkeer, maar dit was wel iets anders: dat hoorde je onmiddellijk', vertelt een buurman die dinsdagochtend zijn hond staat uit te laten. Na de explosie is de man direct gaan kijken. 'Dan zie je de vlammen tot op het dak zitten', aldus de buurtbewoner. 'Het is gewoon een gasklap geweest, ik heb niet het vermoeden dat het zomaar een brandje was.'

