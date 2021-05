Personeel LUMC voert met metershoog standbeeld actie voor betere cao

Volgens De Bie zijn de acties hard nodig omdat de huidige cao al zeker vijf maanden verlopen is. Ook lopen de gesprekken met werkgeversorganisatie NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) tot nu toe spaak. De FNV heeft tijdens de gesprekken van de afgelopen maanden gevraagd om een structurele loonsverhoging van 5 procent, maar de UMC's voelen daar niks voor. 'In al die tijd hebben de werkgevers geen toezegging gedaan voor loonsverhoging, omdat ze zeggen dat ze zelf niet uit de voeten kunnen', vertelt De Bie. 'Dat is een belediging voor iedereen die zo hard heeft gewerkt vorig jaar, zeker op de ic's.'

Ook de enorme werkdruk die corona met zich heeft meegebracht het afgelopen jaar mag niet onbeloond blijven volgens De Bie. 'Dat heeft er echt ingehakt. Deze mensen zijn moe. Wat je dan nodig hebt is dat je gesteund wordt, en dat moet verder gaan dan klappen', gaat hij verder. De FNV wil daarom naast loonsverhoging ook een vermindering van de werkdruk voor het personeel. Dat doen ze met het oog op de toekomst, zo legt De Bie uit: 'Want we zijn ook na corona nog niet klaar. Er moeten dan veel operaties worden ingehaald.'

Dinsdagochtend spraken we Jaap de Bie in het radioprogramma West Wordt Wakker, beluister hier het hele gesprek.

Standbeeld

De bestaande cao's UMC en Textielverzorging gelden respectievelijk voor 74.000 en 7.000 medewerkers binnen de ziekenhuizen en professionele wasserijen. De ziekenhuizen maken gebruik van de wasserijen om onder meer uniformen en lakens te wassen. De actie die de FNV nu bij het LUMC voert is er dan ook een in een reeks demonstraties door het hele land, die bedoeld zijn om betere lonen en arbeidsvoorwaarden voor de onmisbare beroepen te verkrijgen. Onder die beroepen vallen niet alleen de zorgmedewerkers en wasserijpersoneel, maar ook mensen in distributiecentra van supermarkten en schoonmakers.

Overal waar de FNV actie voert plaatsen zij daarom een metershoog 'Standbeeld voor de Onmisbare Beroepen', zo vertelt De Bie. Dat standbeeld werd op de dag van de arbeid onthuld, en trekt sindsdien het hele land door voor de acties van de FNV. Het standbeeld van 2,5 meter hoog is gemodelleerd op een van de zorgmedewerkers die bij de FNV is aangesloten. Op dinsdag, de dag vóór de Dag voor de Verpleging, staat het standbeeld dus voor de deur van het LUMC. De Bie hoopt dat de actie ook de politiek beweegt om de onmisbare beroepen goed te ondersteunen, want 'de politiek mag en kan die beroepen niet vergeten.'

