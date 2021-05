Van ouderensoos tot groene oase: op ontdekking in Leidschenveen-Ypenburg in nieuwe serie

Leidschenveen-Ypenburg hoort sinds 2002 officieel bij de gemeente Den Haag. Fred gaat er op onderzoek uit. Zo ontdekt hij een groen en fleurig pareltje, waar buurtbewoners alles op alles hebben gezet om de buurt gezellig en groen te krijgen, en gaat hij langs bij de seniorensoos Ypenburg. Daar komt hij twee dames tegen, die balen van de huidige coronamaatregelen. Normaal gesproken is de ouderensoos een plek om samen te komen voor iedereen uit de buurt. Jacqueline van den Akker, organisator van de soos, vindt het ook een moeilijke situatie: 'Net na de eerste lockdown werden de mensen in kleinere groepen opgesplitst. En dan merk je toch dat ze elkaar gaan missen.'

Ze blikken terug op de goede oude tijd, toen de ouderen uit Ypenburg nog wel samen konden komen. Truus van der Kooij was voor de maatregelen regelmatig in voor een middagje soos. Ze kijkt vooral met veel plezier terug op de cursus Dikke Dames Schilderen, die voor het 15-jarig bestaan werd gehouden. 'In het begin zag iedereen dat niet zitten, maar het is een topdag geworden', vertelt Jacqueline. 'Dit zijn de dikke dames', lacht Truus terwijl ze haar schilderij laat zien.

Drie afleveringen

Ook speelt Fred in de serie een spannend potje poolbiljart met stadsdeelwethouder Kavita Parbhudayal in jongerencentrum Ut Plekkie en schuift hij bij Hecht voor de Wijk aan voor een koppie soep en een goed gesprek in stadsboerderij Landzigt.

In totaal zijn er drie afleveringen van Bij ons in Leidschenveen-Ypenburg te zien op Omroep West. In de komende afleveringen gaat Fred nog op pad met een wijkagent en is hij op visite bij acteur en presentator Bas Muijs, die al 12 jaar in Leidschenveen woont. Bij ons in Leidschenveen-Ypenburg is vanaf donderdag 13 mei te zien om 17 uur op Omroep West.