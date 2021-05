'Troosttentoonstelling' over surfdrama rond museum Muzee

'Scheveningen valt, de zon verdrinkt, zout water stroomt over de wangen. Golven van intens verdriet, een zee van tranen om vijf mannen', zo gaat één van de gedichten die is opgenomen in de tentoonstelling van Muzee. In verband met de coronamaatregelen is het museum dicht, en daarom hangt alle kunst buiten. Vanaf dinsdag is deze tentoonstelling dus voor iedereen te bekijken die een ommetje langs het museum maakt.

Museumdirecteur Tamara Peers kan zich nog goed 11 mei 2020 voor de geest halen. 'Het geluid van de helikopter, de paniek, de angst, de appjes in verschillende groepen, de dag erna de stilte. Onbeschrijfelijk', vertelt zij in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Het was al bizar door de coronatijd, het voelde al zo angstaanjagend. Dan kwam dit er nog bij.'

Herdenkboek

Peers en haar medewerkers merkten al snel dat zij iets met dit gevoel wilden doen in het museum. 'Wij zijn er voor en door Scheveningen', aldus Peers. Zo kwam Peers in contact met de mensen achter het Herdenkboek: een verzameling gedichten over het surfdrama. 'Die uiting van verdriet en troost hebben zij heel goed weten te verwerken en verwoorden. Dat past ook heel goed bij als museum: op een andere manier gevoel uiten.'

Anna Oosterling is één van de initiatiefnemers van het herdenkboek. Zij zag dat mensen op Facebook zelfgemaakte gedichten postte en wilde deze vereeuwigen. 'Facebook werd een digitale gedenkplaats. Iedereen was aan het schrijven gegaan', vertelt Oosterling. 'We moeten er iets mee, anders verdwijnt het', aldus de gedachte van Oosterling toentertijd.

'Meer troostkunst'

In totaal zijn er 26 gedichten gebundeld in het Herdenkboek, waarvan er 350 exemplaren zijn verspreid onder nabestaanden. Het boekje is nu onderdeel van de tentoonstelling van Muzee.

Verslaggever Sander Knura was dinsdagochtend bij de tentoonstelling.

De tentoonstelling is vanaf dinsdag te zien rond Muzee, maar dat betekent niet dat de tentoonstelling af is. Integendeel, directeur Tamara Peers hoopt dat er meer 'troostkunst' bij komt. 'Als er mensen zijn die denken: 'Ik zit met een gevoel, dat wil ik op een kunstzinnige uiten', we gaan die collectie gewoon aanvullen met alle troost en medeleven die hier op Scheveningen leeft.'

De tentoonstelling is ook online te bekijken.