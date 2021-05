Familie van overleden arrestant wil vervolging agenten: 'Hij is met een stok op zijn hoofd geslagen'

De familie van de 22-jarige man uit Leidschendam, die in september 2019 overleed in het ziekenhuis na een arrestatie, is het niet eens met de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om betrokken politieagenten niet strafrechtelijk te vervolgen. Volgens hen is de politie wel degelijk verantwoordelijk voor de dood van de man. 'Het is één grote corruptie', zegt de zus van de Leidschendammer.

'Ik ben het er niet mee eens', zegt zus Nadia tegen Omroep West. 'Ik ga zeker door met de zaak.' Voor haar staat vast dat het politieoptreden de oorzaak is van de dood van haar broertje. 'Hij had toen hij thuis was geen verwondingen en na de interactie met de politie is hij zwaargewond in het ziekenhuis afgezet. Dat is hem fataal geworden.' De Leidschendammer overleed vijf dagen na zijn arrestatie.

Nadia is een half jaar geleden bij het OM geweest. Tijdens een gesprek daar werd besloten de zaak te onderzoeken. Dinsdag liet het OM weten dat de politie geen rol speelde bij het overlijden van Nadia's broer. Het Openbaar Ministerie heeft besloten de zaak officieel te sluiten. Voor Nadia en haar familie is het onduidelijk waar dit besluit op is gebaseerd.

De fatale avond beschrijft Nadia als volgt: haar broer had zichzelf opgesloten in de badkamer en maakte daar zorgwekkende geluiden. Nadia's zusje belde 112 om hulp te vragen. 'Toen kwamen de politieagenten en werd het een foute boel', zegt Nadia. Haar broer werd geboeid aan handen en voeten en in de auto gelegd, waar hij volgens Nadia is geslagen. 'Die twee agenten hebben mijn broertje toegetakeld tot aan de dood toe. Terwijl hij op zijn buik lag.'

Nadia zegt ook dat haar broertje meerdere keren op zijn lever is geslagen. 'Er is met een stok op zijn hoofd geslagen', vertelt ze. 'En dat terwijl mijn broertje geen strafbare feiten heeft gepleegd.'

De hele familie van het slachtoffer staat achter het besluit om tegen de uitspraak van het Openbaar Ministerie in te gaan. Samen met een advocaat zal bekeken worden wat de volgende stappen zijn. 'Dat dit kan in Nederland, dat is echt onmenselijk. Als ik mij dit beeld indenk moet ik kotsen. Het is absurd hoe mijn broertje is meegenomen uit huis.'

Nadia heeft het politiedossier ingezien en zegt daaruit genoeg informatie te hebben om een zaak aan te spannen. 'Ik dacht dat wij in een rechtsstaat leefden, maar het is één grote corruptie. Iedereen houdt elkaar de hand boven het hoofd. Ik ben het vertrouwen in politie en OM volledig verloren.'

Reactie Openbaar Ministerie

Omroep West heeft het Openbaar Ministerie naar aanleiding van het verhaal van Nadia gevraagd te reageren. 'Het OM begrijpt het verdriet bij de nabestaanden, maar blijft bij de conclusie zoals die dinsdag is gedeeld', laat een woordvoerder weten. 'Uiteraard staat het de nabestaanden vrij om zelf nog stappen te ondernemen.'

