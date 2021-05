Hagenaar vast voor voorbereiden liquidatie in Soest, politie zoekt nog meer mensen

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

Doordat een 35-jarige Hagenaar is aangehouden, is het niet ondenkbaar dat de mannen op de camerabeelden ook uit de regio komen. Wie iemand herkent, wordt gevraagd contact op te nemen.

Op vrijdag 5 maart rond 8.00 uur rijdt een zwarte Opel Zafira door de Soesterengweg. Naast de bestuurder zit er iemand op de bijrijdersstoel en achterin zit minimaal nog één andere inzittende. Twee mannen stappen uit en lopen door de straat, vermoedelijk om de situatie rond het beoogde slachtoffer te verkennen. De Zafira rijdt langzaam achter ze aan.

De beelden van 5 maart | Beeld: Politie

Vier dagen later, het is dan dinsdag 9 maart rond 7.15 uur, is er weer een mogelijk voorverkenning. Nu rijdt een witte Volkswagen Caddy door de Soesterengweg. Er komt een man uit, die door de straat loopt. Het kan één van de mannen van een paar dagen eerder zijn, maar dat hoeft niet.

De beelden van 9 maart | Beeld: Politie

Caddy met uitgeboord slot

Verder krijgt de politie graag meer informatie over de gebruikte auto's; de Opel Zafira en de Volkswagen Caddy. De Caddy is begin april teruggevonden in Soest. Het slot in de achterdeur was uitgeboord en er zaten vervalste kentekenplaten op. Er rijdt dus nog een Caddy met zulke platen, maar de politie is niet naar die bestuurder op zoek. Wel naar de mensen die in de gestolen bestelbus reden.

De gevonden Caddy | Foto: Politie

Het slot in de achterdeur is uitgeboord | Foto: Politie

De Volkswagen is op 31 januari gestolen vanaf de Jan Tooropstraat in Amsterdam en op 2 februari nog gezien op de Groenhof in Almere. Ook is gezien dat de auto op 9 maart, de dag van de vermoedelijke voorverkenning, is geduwd op de hoek van de Julianalaan en het Julianaplein in Soest. Mogelijk was er dus iets niet in orde mee. Wie weet waar de Caddy is geweest tussen eind januari en begin april en wie er gebruik van maakten, wordt gevraagd zich te melden. Datzelfde geldt voor mensen met informatie over de Opel Zafira.

