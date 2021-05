Nog altijd getuigen gezocht van dodelijk steekincident op Rijswijkseweg Den Haag

Het onderzoek naar het steekincident op de Rijswijkseweg in Den Haag, waarbij een 17-jarige jongen om het leven kwam, is nog in volle gang. De politie doet een dringende oproep aan getuigen om zich te melden. Er zijn drie personen aangehouden, twee van hen zitten nog in voorarrest.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

Donderdag 6 mei rond 20.20 uur krijgt de politie de melding van het steekincident. Voor een winkel aan de Rijswijkseweg, ter hoogte van de Van Leeuwenhoekstraat, wordt het zwaar gewonde 17-jarige slachtoffer gevonden. Hulpdiensten proberen hem nog te reanimeren, maar hij overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen.

De politie begint meteen met een groot onderzoek, waaronder een sporenonderzoek. Ook wordt er met getuigen gesproken. Uit die verklaringen komt een mogelijk betrokken auto naar voren. Rond 23.15 uur diezelfde avond wordt deze zwarte Opel Insignia door de politie gezien op de Erasmusbrug in Rotterdam.

Drie aanhoudingen

De Opel wordt aan de kant gezet en de twee inzittenden, een 21-jarige man uit Delft en een 17-jarige vrouw uit Den Haag, worden aangehouden. Later op de avond meldt een 20-jarige Hagenaar zich zelf bij de politie. De twee mannen zijn maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven nog 14 dagen langer vast zitten.

Ondanks de aanhoudingen is het onderzoek nog niet afgerond. Een Team Grootschalige Opsporing is onder leiding van een officier van justitie druk bezig om te achterhalen wat er precies is gebeurd en of er nog meer mensen zijn betrokken bij het dodelijke steekincident. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De recherche komt graag in contact met mensen die iets bijzonders hebben gezien op de Rijswijkseweg, of die weten wat er tot het steekincident heeft geleid. Ook camerabeelden en dashcambeelden waar iets relevants op te zien is, zijn welkom.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem