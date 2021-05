Brillendieven laten spoor van gestolen monturen achter in Wateringen en Den Haag

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

Een camera in de winkel aan de Herenstraat in Wateringen legt vast hoe er op zaterdag 6 maart rond 3.15 uur een ladder via een dakraam naar binnen zakt. Vlak daarna klimmen drie mannen naar binnen, die meteen op een vitrine met exclusieve brillen af gaan. 'Toen zagen ze dat die leeg was. Die brillen worden elke avond door ons opgeborgen', zegt de eigenaar. 'Ze ramden met een koevoet op een lege vitrine. Vrij zinloos, lijkt mij.'

'Daarna ontstond er een soort frustratie en renden ze als een malle door de winkel. Ze maakten meer kapot dan dat er überhaupt is meegenomen.' De schade aan de winkel is dus groot, maar er zijn ook de nodige brillen beschadigd en gestolen. 'Ik heb geen idee wat deze jongens er uiteindelijk aan overhouden', vertelt de eigenaar. 'Maar het kan nooit veel zijn.'

Bekijk hier de beelden van de inbraak en het verhaal van de eigenaar:

Tien brillen gevonden

Omdat de opticien is beveiligd met een mistsysteem, dat de winkel in het geval van een inbraak in korte tijd vol met mist zet, zijn de inbrekers maar kort binnen. Ze vertrekken weer via het dak en rijden weg op twee scooters.

Agenten die na de inbraak onderzoek doen in de buurt, vinden op de fietsbrug tussen het Hoekblok en de Bovendijk een gestolen bril. Het vermoeden is dat de inbrekers op twee scooters zijn gevlucht en in de richting van de wijk Wateringse Veld in Den Haag gereden zijn. Er zijn namelijk nog negen brillen gevonden. Die lagen op de Tomatenstraat en het Bonenkruidpad in Wateringen en op de Middenweg, Tom Mandersstraat, Guido de Moorstraat, Paul Steenbergenlaan en de Rijner Wateringkade in Den Haag. Gezien de route die is gereden, lijkt het of de inbrekers de omgeving goed kennen.

'Ze kunnen je passie nooit stelen'

'Je krijgt een deuk in je passie om mensen goed te laten horen en zien, maar die passie kunnen ze echt nooit stelen', beschrijft de eigenaar zijn gevoel na de inbraak. De puinhoop in je winkel absorbeer je, dat heeft tijd nodig om te zakken. Dan lig je toch een paar weken 's nachts wakker.' De inbraak lijkt goed te zijn voorbereid: 'Ze wisten waar de ladder was, waar het dakraam zat. Ze zijn dus wezen kijken. Maar aan de andere kant is de vitrine waar ze voor kwamen 's nachts altijd leeg. Dat is niet goed voorbereid. Dus ik weet niet of het hele professionele jongens zijn, of zijn het een paar schoffies die op goed geluk langskwamen?'

De drie mannen zijn volledig in het zwart gekleed en zijn moeilijk te herkennen op de beelden. Toch hoopt de politie dat iemand weet wie het zijn, of dat iemand andere informatie heeft over de inbraak. Mogelijk zijn de gestolen brillen na 6 maart ergens te koop aangeboden en is dat opgevallen.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem