Politie houdt wapeninleveractie: 'Een mes bij je dragen is niet normaal'

De politie in de regio begint volgende week met een inleveractie voor wapens. Bij alle 29 politiebureaus komt een gele kliko te staan waarin mensen hun slag- en steekwapens kunnen inleveren, zonder dat ze vervolgd worden. Met de actie hoopt de politie wapens van de straat te krijgen, maar ook de discussie onder jongeren aan te zwengelen over wapenbezit.

'Er zijn dagelijks geweldsincidenten', vertelt Jasper van der Duin, projectleider van de inleveractie bij de politie Den Haag. Jongeren lopen met wapens en die wapens worden gebruikt. Vorige week donderdag overleed de 17-jarige Myron in Den Haag na een steekpartij op de Rijswijkseweg. Op vrijwel dezelfde plek werd eind 2019 Bilal Aydin doodgestoken. De rechtszaak tegen de vijf jeugdige verdachten van die steekpartij begint woensdag. 'Het geeft de noodzaak van onze actie aan', zegt Van der Duin.

'Het is niet normaal dat je een mes bij je hebt als je de stad in gaat of als je gaat stappen. Dus lever hem in, dan kan je ook geen dader worden als je betrokken raakt bij een incident.' Van der Duin benadrukt dat het succes van de actie niet afhangt van het aantal wapens dat wordt ingeleverd. 'We hopen ook dat jongeren er onderling over gaan praten en dat ouders erover praten met hun kinderen.' Daarom komt er ook een social mediacampagne waarbij de influencer Nesim el Ahmadi is ingeschakeld.

Vuurwapens laten ophalen

Steek- en slagwapens kunnen anoniem worden ingeleverd en zonder juridische gevolgen. Voor vuurwapens ligt dat anders. daarvoor moet je telefonisch een afspraak maken en dan wordt het wapen thuis opgehaald en door de politie onderzocht. Als het niet is gebruikt kan ook dat zonder juridische consequenties, maar alleen tijdens de actieweek. Die loopt van 17 tot en met 22 mei.

Eind vorig jaar kondigde de gemeente Den Haag een actieplan aan om het wapenbezit onder jongeren te bestrijden. De gemeente Westland ging nog verder en kwam met een messenverbod voor jongelui onder de 16 jaar. Wapeninleveracties zijn er eerder geweest in onder meer de regio's Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en IJsselland. In Rotterdam leverde dat in twee weken tijd ruim 260 wapens op, waaronder ook echte vuurwapens.

