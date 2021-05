ZZ Leiden door simpele overwinning op BAL naar halve finale playoffs

ZZ Leiden heeft zijn favorietenrol waargemaakt in de kwartfinale om het landskampioenschap. Over twee wedstrijden werd Basketbal Academie Limburg (BAL) verslagen. Afgelopen zaterdag werd het in Weert 77-86 voor de ploeg uit Leiden. In eigen huis wonnen de mannen van trainer Geert Hammink eenvoudig met 97-71. Hierdoor is Leiden door naar de halve finale.

ZZ was veel sterker dan de opponent uit het zuiden van het land. In het eerste kwart kon BAL nog wel meekomen en was het verschil slechts vier punten in Leids voordeel. In het tweede kwart gaf de thuisploeg gas bij en stond het bij rust 54-39.

In het derde en vierde kwart kwam de zege niet meer in gevaar. Het verschil tussen beide ploegen kwam uiteindelijk op 26 punten in Leids voordeel: 97-71. De Limburgers zijn klaar voor dit seizoen, ZZ Leiden mag zich opmaken voor de halve finale.

Landstede Hammers in de halve finale

Daar wacht Landstede Hammers. Die ploeg was over twee wedstrijden te sterk voor Feyenoord Basketball. Landstede uit Zwolle is de regerend landskampioen

Deze halve finales zijn een best-of-three-serie, waarbij Leiden het thuisvoordeel heeft. De eerste wedstrijd is zaterdag in Zwolle. Daarna wordt er dinsdag in de thuishaven van ZZ gespeeld. Als het dan gelijk staat, volgt volgende week donderdag een beslissingswedstrijd in de Vijf Meihal in Leiden.

