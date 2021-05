Nieuwe val kan helpen om de rattenoverlast in Den Haag te beteugelen

In sommige wijken van Den Haag zien bewoners ze bijna dagelijks lopen. Ratten. En hoewel de gemeente zegt daar maatregelen tegen te nemen, kan het beter vinden bewoners van bijvoorbeeld Moerwijk. Een mogelijke oplossing is een val met een simkaart die direct een signaal doorgeeft als er een is gevangen. Die werd dinsdag gedemonstreerd.

'De rat komt, snuffelt en denkt: 'Ha, een lekker hapje, even proeven'. Maar: pats. Hij krijgt een klap in z'n nek en is op slag dood.' Gijs van der Heijden van het bedrijf Snaptrap is deze dinsdag naar het Heeswijkplein in Moederwijk gekomen om daar een heel nieuw type rattenval te komen demonstreren.

Het ding ziet eruit als een soort opgevoerde muizenval. Maar heeft ook een belangrijk onderscheid. Er zit een simkaart in. Die zendt een signaal uit zodra er een rat inzit. Dat heeft volgens Van der Heijden een groot voordeel. Want bijvoorbeeld medewerkers van de gemeente kunnen er nu direct op af om het dode dier eruit te halen en de val weer te activeren. De gangbare rattenvallen worden vaak maar eens per maand geïnspecteerd. Dat betekent dat er soms dagen lang een dood dier in kan zitten. Dat gaat stinken en voorkomt dat andere ratten er op af komen.

Geen gif

Daarnaast maakt de nieuwe val geen gebruik van gif. Dat heeft als voordeel dat dit ook niet in de voedselketen terecht komt. Want sommige ratten die in de traditionele val lopen, zijn niet direct dood en kunnen nog wegkomen om elders alsnog het loodje te leggen. Dat betekent dat als bijvoorbeeld buizerds ze later opeten, die ook dat gif binnen krijgen.

De bewoners die de demonstratie volgen, hebben hoop dat de gemeente Den Haag ook deze nieuwe val wil gaan gebruiken, zegt Conny Ligtvoet van Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk. Volgens haar is het probleem ondanks een offensief van de gemeente nog lang niet voorbij. Sommige maanden ziet ze vijf, zes ratten in de buurt, andere maanden wel twintig. 'Ze zitten in binnentuinen, portieken, kelders, bij de waterkant. Het is verschrikkelijk. Het houdt niet op.'

Gemeente gebruikt vallen die niet werken

Hart voor Den Haag, de grootste partij in de gemeenteraad, dient binnenkort een voorstel in om de nieuwe rattenval ook hier te gaan gebruiken. Raadsleden Richard de Mos en René Oudshoorn zijn enthousiast over de voordelen ervan. 'De gemeente gebruikt nu vallen die niet werken, je moet steeds nieuwe aanschaffen of huren en je hebt mensen nodig die speciaal voor de ratten door het gebied rijden. Dat laatste is natuurlijk het duurste. De nieuwe intelligente rattenval maakt de rattenvanger bijna overbodig, zeker omdat bij de proef gebruik is gemaakt van beveiligingsbedrijven. Beveiligers, die toch al hun rondes maken, krijgen dan ook een app waarop ze de informatie over de vallen ontvangen. Voor ze aan hun ronde beginnen, kijken ze even op hun telefoon of er vallen bezet zijn. Zo ja, zakje mee, rat erin en hup in de prullenbak', stellen zij.

De partij vindt daarnaast dat er ook een speciale 'rattenlijn' moet komen waar mensen overlast kunnen melden. 'Nu de ratten ook huizen binnendringen, moet er niet langer weggekeken worden. Het rattenoffensief moet worden opgepakt en uitgebreid.'

