Politieke steun voor 'parkeertientje' op Scheveningen brokkelt af

Het plan om het parkeertarief op Scheveningen in de zomermaanden te verhogen naar tien euro per uur wankelt. Binnen de coalitie is weinig enthousiasme voor het voorstel van wethouder Robert van Asten (D66) dat is bedoeld om de leefbaarheid in de woonwijken te verbeteren. Zelfs D66, de eigen partij van de wethouder, wil dat de plannen worden aangepast.

De aanleiding voor het fors opschroeven van het parkeergeld is de situatie op Scheveningen afgelopen zomer. Toen raakte de badplaats overvol. Wegen liepen vast en bewoners konden hun wijk niet meer in of uit. Om overlast voor bewoners tegen te gaan wil wethouder Van Asten deze zomermaanden het parkeergeld in een aantal Scheveningse straten verhogen van 3,90 euro naar tien euro per uur. Dat is duurder dan het tarief in de parkeergarages en moet automobilisten daarom verleiden om de garages te gebruiken.

De maatregel stuitte op fel verzet vanuit ondernemers en strandtentexploitanten die vrezen dat gasten Scheveningen links zullen laten liggen. Ook een meerderheid van de Haagse gemeenteraad lijkt zich nu tegen de plannen te keren.

Dure badplaats

Collegepartij CDA noemde het bedrag eerder al 'exorbitant' en coalitiegenoot VVD is ook geen voorstander. 'Met dit bedrag krijgt Scheveningen het imago van een hele dure badplaats', zegt VVD-raadslid Det Regts. 'Ondernemers maken zich terecht zorgen.' De VVD ziet meer in andere oplossingen zoals betere handhaving met bijvoorbeeld wielklemmen, de mogelijkheid voor bezoekers om een parkeerplek in een garage te reserveren en goede informatie op de snelwegen over de drukte op Scheveningen.

Collegepartij D66 wijst niet het hele voorstel af, maar wil wel dat het aangepast wordt en gaat volgende week tijdens de raadsvergadering een amendement indienen. In woonwijken kan er wat de partij betreft wel tien euro per uur gaan gelden, maar niet in de haven en langs de boulevard. 'Het gaat erom dat we de woonwijken voor de bewoners in de zomer leefbaar houden', legt D66-fractievoorzitter Dennis Groenewold uit. 'De parkeerplekken aan de boulevard en de haven kunnen daarom het normale tarief houden. Zo kunnen de surfers en de bezoekers van de horeca in dat gebied nog een plekje vinden.'

Surfers

Coalitiegenoot PvdA zegt wel wat te voelen voor deze aanpassing. 'Wij hebben veel vragen bij het voorstel van het college', zegt PvdA-raadslid Janneke Holman. 'Waarom moet het hoge tarief ook in de haven en de boulevard gelden? En waarom denkt het college dat deze tien euro de oplossing is voor de problemen? Wij vinden tien euro per uur best veel. Zo wordt parkeren iets voor de happy few en daar zijn wij bij de PvdA geen voorstander van.'

In de coalitie ziet alleen GroenLinks de plannen zitten. 'Wij staan achter het voorstel zoals het er nu ligt', zegt GroenLinks-raadslid Maarten De Vuyst. 'Er gaat het signaal van uit dat je beter niet met de auto naar Scheveningen kunt komen en dat is de bedoeling. Wel zijn wij bezorgd over het waterbedeffect dat kan optreden, waarbij auto's geparkeerd worden in Duindorp of de Vogelwijk omdat het daar nog gratis is.'

Compleet gestoord

Vanuit de oppositie klonken ook al veel negatieve geluiden. Volgens Hart voor Den Haag/Groep de Mos jaagt het toeristen en bezoekers de stad uit en de PVV noemde de verhoging 'compleet gestoord'. Maar de Haagse Stadspartij, SP en de Partij voor de Dieren vinden het voorstel juist een goede manier om overlast te voorkomen. Woensdagavond wordt in een commissievergadering gesproken over de tariefsverhoging op Scheveningen. Volgende week beslist de gemeenteraad definitief.

