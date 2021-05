Blijdschap en scepsis na aankondiging verdere versoepelingen: 'Eerst zien dan geloven'

We gaan verder versoepelen. Sportscholen, attractieparken en dierentuinen mogen vanaf 19 mei open, een vakantie naar het buitenland lonkt en ook sekswerkers kunnen weer aan de slag. Toch heerst er na de persconferentie over de aangekondigde verruimingen behalve blijdschap ook scepsis. Na ruim een jaar zo goed als in het slot te hebben gezeten, moet het nieuws hier en daar nog een beetje indalen.

Bij het Archeon in Alphen aan den Rijn kunnen ze in elk geval ze niet wachten. De deuren van het themapark zijn wat directeur Jack Veldman betreft lang genoeg dicht geweest. 'We hebben vorig jaar een heel goede zomer gehad, waarin alles ook goed was gereguleerd', zegt hij. 'We werkten met tijdsloten, er was geen stress, iedereen kon rustig komen per half uur. Zo gaan we het nu weer doen.'

Hij had wel graag gezien dat het museumpark op Hemelvaartsdag open had gekund. 'Dierenparken als Artis moeten ook dichtblijven, terwijl het Vondelpark wel weer zal uitpuilen. Dat vinden wij als sector jammer', aldus Veldman. 'De winkelstraten lopen nu ook weer vol, dat zal hier niet gebeuren. Wij zijn een buitenlocatie. Kijk om je heen, het is genieten, je voelt de sfeer hier.'

Telefoon bij reisorganisatie roodgloeiend

Behalve een bezoek aan musea en pretparken staan mensen te trappelen om weer in het vliegtuig te kunnen stappen naar een warm, tropisch oord. Door de aangekondigde versoepelingen komt een vakantie in het buitenland een stap dichterbij. Goed nieuws voor de reisbranche, vindt ook Fenny Koppen van Riksja Travel in Leiden. 'We zijn ontzettend blij, we hebben gisteren in spanning gekeken naar de persconferentie', zegt ze in West Wordt Wakker op Radio West. 'Eindelijk weer perspectief na maanden van negatief nieuws.'

De reisorganisatie staat al een poosje in de startblokken om weer reizen uit te voeren. 'Voor de komende zomer ziet het er goed uit', aldus Koppen. 'De Spaanse eilanden, Portugal en de Griekse eilanden gaan al open. Onze verwachting is dat tegen die tijd Europa grotendeels open zal zijn.' Het reisbureau is als specialist voor de avontuurlijke globetrotter wel wat gewend als het gaat om vaccinaties en bijkomend papierwerk voor verre vakanties. Afhankelijk van hoe het er in het land van bestemming aan toe gaat, verwacht Koppens dat het reizen bovendien eenvoudiger zal worden, zeker voor gevaccineerden. De telefoon stond na het nieuws dan ook meteen roodgloeiend. Zelf heeft ze ook maar meteen twee reizen geboekt. 'Ja, naar Griekenland deze zomer en in het najaar een reis naar Amerika.'

'Eerst zien, dan geloven'

Sekswerker Moira Mona is voorzichtig optimistisch. Ze werd naar eigen zeggen overvallen door het aangekondigde nieuws. 'Ik heb niet naar de persconferentie gekeken', verklaart Mona. 'Het was al eerder genoemd dat we qua versoepelingen in stap 2 zouden vallen, als de ziekenhuiscijfers het toelaten.' Echt enthousiast is Mona nog niet. 'Nee, iedereen is op zijn hoede. Het is maandag pas officieel en dan gaat het vanaf 19 mei in. Dan moet je in een paar dagen afspraken inplannen en een ruimte regelen. Dat geeft best stress.'

Het cynisme overheerst in haar branche, erkent Mona. 'Veel mensen zitten erdoorheen, zitten in de schulden en er zijn zelfs mensen niet meer. Dat maakt het wat dramatisch en daardoor voelt het heel dubbel.' Als Mona volgende week weer aan de slag kan, is ze wel van plan extra maatregelen te treffen. 'Ik behoor zelf tot een risicogroep. ik werk sowieso al jaren op alleen op afspraak, dat verandert niet. En toen we even mochten vorig jaar, heb ik met gezondheidschecks gewerkt, een vragenlijst vooraf. Mensen die in het buitenland waren geweest, waren niet welkom. Daar was ik heel streng in. Met de sm-sessie zoals ik ze doe, is het wel mogelijk op afstand te blijven. Zo probeer ik mezelf en mijn klanten veilig te houden. Maar laten we dit eerst maar eens laten indalen, en afwachten of we echt groen licht krijgen.'

Drukte verwacht voor baantjes in het binnenbad

Als het kabinet niet tussentijds op de pauzeknop drukt, mogen de binnenzwembaden vanaf 19 mei eindelijk weer open. 'Mooi nieuws', zegt directeur Remco Pielstroom van Thermen2, exploitant van zwembaden AquaRijn en De Hoorn in Alphen aan den Rijn. 'Wij waren vanaf januari al open, mensen konden in het buitenbad zwemmen. Daar hebben velen dan ook van genoten. Ze zochten toch naar een alternatief.' De bekende 'ijszwemmer' Wim Hof bleek een goed voorbeeld voor velen in coronatijd. 'Ja, mensen wilden zo een goede start van de dag maken, dat was het leuke eraan.'

En nu mogen de binnenbaden ook weer open, als alle lichten op groen blijven. 'De mensen en het personeel zijn blij, zeker. We plaatsen gisteren na de persconferentie meteen een bericht op social media en daar kregen we meteen veel reacties op. Fijn dat we weer open gaan en dat mensen het hebben gemist. Mensen snakken ernaar weer te kunnen zwemmen en ook het sociale eromheen, elkaar weer ontmoeten.' Het 'coronascenario' van november kan daarmee weer uit de kast. 'Het is niet nieuw voor ons, werken volgens de huidige regels. We hebben toen met dertig mensen gedraaid, met vooraf reserveren. En kinderen zwommen al binnen, dus de collega's zitten al in hun vertrouwde ritme.' Hij verwacht wel een run op boekingen voor een paar baantjes lichaamsbeweging. 'We zijn er klaar voor.'

