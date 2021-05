ADO-fans hoopvol over handhaving: 'Genoeg materiaal voor een Netflix-documentaire'

'Het is zwaar, heel zwaar', zegt Jacco van Leeuwen. De voorzitter van de supportersvereniging heeft het over een zware last, die sinds de overwinning op Feyenoord, weer op de schouder hangt. 'Die last was er lang niet. De supporters waren boos dat Dick Advocaat niets voor ADO Den Haag wilde doen, maar hij heeft die wedstrijd genoeg gedaan', zegt Van Leeuwen lachend.

'Twee weken geleden gaf ik nog geen eurocent voor de overleveringskansen van ADO', zegt Van Leeuwen eerlijk. 'Maar nu kan het zomaar dat je zondag de slingers kan ophangen. We gaan natuurlijk voor die zestiende plaats, maar het kan nog beter uitpakken. Als je van Feyenoord en PEC wint dan kun je ook van Willem II en Twente winnen. Zeker nu spelers al Nasser el Khayati enzo beginnen te draaien.'

'ADO, The Great Escape'

Van Leeuwen zit nog niet volop in spanning. 'Ik ga morgen bij een vriend witten, hij is ook Den Haag-supporter. Alleen vanaf half drie moet iedereen zijn bek houden. Dan zetten we Radio West aan met Jim en Pim en hopen we dat alles goed valt.'

De voorzitter van de supportersvereniging denkt dat doelpunten van El Khayati, Vicente Besuijen en Jonas Arweiler voldoende zijn voor een 3-1 overwinning. 'Als we verliezen en Emmen wint, dan is het klaar', zegt hij over een mogelijke nederlaag. 'Maar zolang er een strohalm is, moet je hem grijpen. Anders moet je je neerleggen bij een ongelofelijk kutseizoen. We hebben zes punten nodig om de nacompetitie te halen en die pakken we. Als we ons zondag al veilig spelen dan kunnen Disney of Netflix bellen. Dan heb je schitterend materiaal voor de documentaire: ADO, The Great Escape.'

Jacco van Leeuwen van de supportersvereniging van ADO | Archieffoto

'Al neergelegd bij degradatie'

Ed Slier is al jarenlang een trouwe, fanatieke ADO-supporter. 'Ik ben wel wat gewend', zegt hij dan ook. 'Zeker sinds de tweede overwinning tegen PEC Zwolle heb ik weer wat hoop. Zondagavond was het prachtig bij het stadion met alle supporters. Een uitlaadklepje dat we even nodig hadden. Een geluksmoment om even iets positiefs uit het seizoen te halen.' Daarmee doelt hij op het onthaal dat de spelers en technische staf kregen na de overwinning in Zwolle.

Maar zondag is geweest, alles in huize Slier draait om de wedstrijd tegen Willem II. 'Ik zit sowieso zenuwachtig voor de televisie. Maar de spanning was er al toen ik gisteravond naar bed ging en vanmorgen opstond. Als ik eerlijk ben, is de spanning er al weken. Ik had mij neergelegd bij degradatie. Maar sinds de wedstrijd tegen Feyenoord heb ik het gevoel dat er iets kan gebeuren. Het is wel een prettig gevoel dat het zomaar de goede kant op kan vallen.'

'Een 1-0 overwinning is genoeg'

Slier doet nooit aan voorspellingen. '1-0 is genoeg', zegt hij broodnuchter. 'Winnen is het belangrijkste, het aantal doelpunten is van latere zorg. Door te winnen blijft er hoop op handhaving. Hoop doet leven. Ik ga geen kaarsje branden, dat is voor Limburgers en Brabanders. Maar als ze winnen kan het zomaar zijn dat er een fakkeltje gaat branden', lacht hij.

Joop Buyt (met hoed) in gesprek met Ed Slier | Foto: Omroep West

Mocht ADO onverhoopt verliezen van Willem II, dan is er nog een hele kleine kans op nacompetitie. 'Die laatste strohalm pakken wij als supporters natuurlijk vast', zegt Slier duidelijk. 'Maar ik hoop ook dat de spelers die strohalm pakken. Dat ze ook zondag alles geven ook al staat er maar weinig op het spel. Dat ze werken voor hun geld.'

Kern van vijfduizend supporters

Ondanks dat het een cliché is, heeft Slier een achterliggende gedachte met zijn opmerking. 'Als de spelers de moed laten zakken, dan laten supporters ook de moed zakken. ADO heeft een kern van vier- tot vijfduizend supporters. De rest zijn meelopers, dagjesmensen of fans met een gratis kaartje. Als een gedeelte van die vaste supporters afhaakt, dan heb je zelfs voor de eerste divisie weinig mensen op de tribunes zitten. Dat is voor de mensen niet leuk, voor de club financieel niet leuk en voor de spelers niet leuk. Als zijn die laatste wel wat gewend afgelopen seizoen.'