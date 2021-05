Binnenmarkten en bibliotheken; dit zijn de plannen voor het oude V en D-pand in Leiden

Het oude V en D-pand tussen de Aalmarkt en de Breestraat is al jaren een hoofdpijndossier voor de gemeente Leiden. Sinds het faillisement van V en D in 2015 en het vertrek van Hudson's Bay in 2019 is het pand slechts voor een deel in gebruik geweest. Tijdens de bijeenkomst op dinsdagavond presenteerde het Stadslab Leiden twee scenario's voor een permanente invulling van het pand.

'We hebben echt heel veel reacties gekregen op onze vraag wat er met het pand moet gebeuren', vertelt conceptontwikkelaar Jeroen Maters aan het begin van de digitale bijeenkomst. 'De Action, Primark en Mediamarkt allemaal onder elkaar en ook nog woningen is iets wat we veel hebben gehoord. Ook zien veel mensen er ruimte voor kunst en cultuur. We zijn uitgekomen op iets er tussenin. Daarbij hebben we ook gekeken naar wat dit vroeger voor een plek was. We hebben het over het grootste pand van de Leidse binnenstad, 14.000 m2. Het moet een ode worden aan het verleden, maar ook aan het heden en de toekomst.'

Binnenmarkt met streekproducten en ateliers

In het eerste scenario wordt de eerste verdieping van het pand omgebouwd tot een binnenmarkt met ruimte voor lokale ondernemers en streekproducten. 'Maar dan niet zo aangeharkt als de markthal in Rotterdam', zegt Maters tijdens de presentatie. Op de andere verdiepingen zou dan onder meer ruimte zijn voor een Leidse 'Stadsmakerij' met ateliers, een gedeelde campus van de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en mboRijnland, en op de bovenste verdieping een dakterras. Aan de Breestraatzijde moet een hotel komen, en op de oude plek van La Place een club.

In het tweede scenario komt de campus te vervallen, en zal in plaats daarvan een BplusC zich op die verdieping vestigen. BplusC is aantrekkelijk omdat zij ruim een miljoen bezoekers per jaar naar de stad toe trekken. In dit scenario komt er aan Breestraatzijde ook geen hotel, maar boeken. Dat hotel zou zich dan kunnen vestigen in de huidige locatie van BplusC in de Nieuwstraat.

'Je ziet nu al vergelijkbare markten floppen'

Centrummanager Gijs Holla ziet ook graag ruimte voor internationale retailers. Volgens Holla is de gemeente al in gesprek met geïnteresseerden. Ook pandeigenaar a.s.r. ziet de plannen zitten, maar neigt nog naar een invulling met woningbouw als doelstelling. Omdat daar echter ingrijpende verbouwingen voor nodig zijn, staan die plannen op een laag pitje. De gemeente heeft er zelfs over nagedacht om het pand als coöperatie van a.s.r te kopen. 'Dan wordt het echt van Leiden en gaan we er zelf over en hoeven we niet voor alles toestemming te vragen aan a.s.r', aldus het Stadslab.

Eigenaar van Ilias Delicatessen Soufian El Marsse, een vaste gast op de Leidse markten, is in ieder geval niet enthousiast over de mogelijke komst van een binnenmarkt. 'Het is een mooi creatief plan, maar dat gaat volgens mij niet lopen in Leiden. Daar is Leiden te klein voor. Je ziet nu al vergelijkbare markten in Rotterdam en Amsterdam floppen', zegt de marktkoopman. 'Het is een beetje het idee dat het wel gaat lopen als je er een markt in gooit. Bovendien zien de marktkooplui het natuurlijk als concurrentie.'