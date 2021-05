Geen chloor, maar planten: natuurgezuiverd zwembad geopend in Haastrecht

Het is het tweede natuurgezuiverde zwembad in Nederland en dat maakt voorzitter van Stichting Vlister Openlucht Baden (VOB) Peter van Schaik trots. 'Om het zwembad heen liggen twee prachtige natuurgebieden en dan ligt er hier een plas chloor tussen. Dat klopt gewoon niet.'

Vijf jaar geleden ontstond het plan om van zwembad De Loete een natuurgezuiverd zwembad te maken. En dat is hard werken geweest. 'Vanaf vandaag gaan wij aan iedereen laten zien wat wij met de ruim 70 vrijwilligers hebben bereikt.'

Grote bakken planten langs het zwembad

Vanaf de metershoge glijbaan zijn alle technieken van het zuiveringssysteem duidelijk zichtbaar. Een grote bak met planten langs het zwembad, een helofytenfilter en een dak vol zonnedisks. Al deze onderdelen zorgen voor schoon en zacht zwemwater.

Hoe het precies in zijn werking gaat legt Van Schaik uit: 'Het water uit de twee bassins loopt via leidingen putten in. Vanuit daar wordt het water opgepompt en via sproeiers in de filterbak met zand gespoten. In die filterbak wordt het water gereinigd. Haren en huidschilvers blijven achter en het schone water wordt vervoerd naar een ketel.'

De planten zorgen voor zuivering van het zwemwater

Zwemwater verwarmd door zonne-energie

In diezelfde ketel wordt het gezuiverde water verwarmd. Hiervoor zijn speciale sundiscs geplaatst bovenop het dak van de kleedkamers. Deze discs wekken zonne-energie op en verwarmen op die manier het water.

'Wij hebben ook een kachel die het water kan verwarmen', legt van Schaik uit. 'Maar wij laten liever de zon het werk doen.'

Financering vanuit Brussel

Het project kostte in totaal 1,3 miljoen euro. Hiervan is 200.000 euro gefinancierd vanuit Het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkelingen. Verder hebben de gemeente Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland ook bijgedragen aan dit project. Het overige deel is geleend bij de Rabobank.

'De verwachtingen zijn dat dit zwembad minstens dertig jaar mee kan. In die tijd zijn alle investeringen terugverdiend', vertelt van Schaik. Abonnementhouders hoeven niet bang te zijn dat een zwembadbezoek een stuk duurder wordt. De prijzen blijven gelijk aan de voorgaande jaren. Wel wordt een dagkaartje in Haastrecht iets duurder dan die in Stolwijk. Met een abonnement kun je beide baden bezoeken.