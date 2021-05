Leidse studenten leren omgaan met door politie gebruikte opsporingsmachine

De opsporingsdiensten in Nederland maken veelvuldig gebruik van de zoekmachine Hansken om digitale sporen door te spitten. Met Hansken kan de politie snel en zoeken in grote hoeveelheden in beslaggenomen gegevensdragers als computers en mobiele telefoons. Op alles wat relevant kan zijn, kan worden gezocht, bijvoorbeeld op woorden en namen of eigenschappen van sporen zoals bijvoorbeeld alleen mails, chatberichten of foto's al dan niet gemaakt met een bepaalde camera.

Het bekendste voorbeeld is dat de zoekmachine wordt gebruikt voor het doorzoeken van in beslag genomen data van Encrochat, de chatdienst waarop criminelen zich veilig waanden omdat ze dachten dat de politie die berichten niet kon onderscheppen. Ook data uit auto's, computers en beveiligingssystemen kunnen met de zoekmachine inzichtelijk worden gemaakt.

Hulp van studenten

Het NFI hoopt te profiteren van de kennis van studenten. 'Digitale ontwikkelingen gaan zó snel, dat het NFI Hansken niet alleen up-to-date kan houden. Hansken moet steeds weer aansluiten op nieuwe ontwikkelingen. We kunnen daar de hulp van studenten goed bij gebruiken', zegt Erwin van Eijk van het NFI. In computers en mobiele telefoons verschijnen dagelijks nieuwe functionaliteiten en de zoekmachine moet steeds weer aangepast worden om daarop in te spelen. Studenten kunnen zelf nieuwe tools leren bouwen voor de machine.

'Jaarlijks stromen er tientallen studenten uit bij de opleiding, en ongeveer de helft daarvan gaat aan de slag als specialist bij opsporingsdiensten', zegt lector Henseler. 'Het systeem Hanksen is een van de standaarden aan het worden waarmee men onderzoek doet. Het is belangrijk dat studenten het systeem daarom leren kennen en er mee overweg kunnen.' Hogeschool Leiden is na de Noorse Universiteit (NTNU) de tweede onderwijsinstelling die zich verbindt aan Hansken.

Studenten kunnen niet bij gevoelige informatie

Het is niet zo dat de studenten nu in allerlei gevoelige informatie kunnen neuzelen. 'De politie, het NFI en de andere opsporingsdiensten hebben allemaal een eigen, gescheiden Hansken-systeem. Het systeem voor de Hogeschool staat geïnstalleerd in het eigen lab. Dat wordt gevuld met eigen data', legt Henseler uit. 'Zo spelen de studenten eigen scenario's en gebruiken daarvoor bijvoorbeeld eigen telefoons. Er zitten in het systeem dat de studenten gebruiken dus geen grote geheimen.'

