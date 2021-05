Oefening om verkeersdrukte rond Mall of the Netherlands tegen te gaan

'We willen zien hoe het verkeer zich ontwikkelt door een aantal acties uit te proberen', legt een woordvoerder van de gemeente Leidschendam-Voorburg uit. 'Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als we het verkeerslicht op een bepaald punt anders instellen. Of: actuele verkeersinformatie verspreiden aan individuele weggebruikers. Dat willen we doen via navigatie en routeplanners. Dat mensen een melding krijgen wanneer een parkeergarage vol is, waarbij ze meteen een alternatief krijgen aangereikt.'

Ook de inzet van dynamische informatieborden over te volgen routes en social media staan op de lijst om de verkeerssituatie rondom The Mall beter te reguleren, evenals verkeersregelaars om alles ter plaatse in goede banen te leiden. Na donderdag evalueren de betrokken partijen de ingezette scenario's en het effect ervan. Daarnaast wordt gekeken of het parkeerbeleid in de omliggende wijken versneld kan worden aangepast.

Openbaar vervoer en de fiets

De woordvoerder benadrukt tevens dat het openbaar vervoer een goed alternatief is om het winkelcentrum te bereiken, net als de fiets. 'En na zes uur 's avonds kun je er bij wijze van spreken een kanon afschieten, wellicht dat er meer spreiding mogelijk is dan nu. Mensen komen tot nu toe toch vooral overdag.'

De gemeente Leidschendam-Voorburg is al langer in gesprek met The Mall of the Netherlands over extra maatregelen tegen de drukte, die zowel bezoekers als bewoners een doorn in het oog is. De overgrote belangstelling voor het winkelcentrum is sinds de versoepelingen van de coronaregels bovendien alleen maar toegenomen. Het is vaak te druk en de parkeerplekken in de omliggende wijken stromen al gauw vol. In het weekend is het nog erger dan doordeweeks. Vorige week was een sluiting zelfs dichtbij, zei burgemeester van Leidschendam-Voorburg, Klaas Tigelaar. Parkeergarages gingen dicht om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de coronamaatregelen konden houden.

