Maker wereldberoemde eekhoornfoto krijgt 150 uur werkstraf na schoppen hond

Van Duijn was die dag met zijn familie naar de aangekondigde demonstratie gegaan. Als de politie de aanwezigen het bevel geeft te vertrekken, blijven hij en zijn jongere broer er hangen. De broer gooit een bierblikje naar de ME'ers, en wordt dan door een politiehond in zijn been gegrepen.

De natuurfotograaf wil zijn broer helpen, stormt op de agent met de diensthond af, en geeft het beest een trap. De hond laat de broer los, die vervolgens met een flinke beenwond aan de politie weet te ontsnappen. Van Duijn wordt zelf gebeten door de hond, en moet mee met de politie.

'Fors geweld'

Woensdagochtend verschijnt de Noordwijker bij de politierechter in Den Haag. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van openlijk geweld en belemmering van de politie in de uitoefening van haar werk. De officier van justitie meent dat Dick de hond op het Malieveld 'een doodschop' gaf. 'Verdachte heeft echt fors geweld gebruikt', meent de aanklager. Zijn strafeis: een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand.

'Ik moest mijn broertje te hulp schieten, anders was hij invalide geworden.' - Dick van Duijn

De fotograaf zegt dat hij handelde uit noodweer. Hij moest zijn broertje wel te hulp schieten. De hond had hem flink vast. Als hij zijn broer niet te hulp was geschoten, dan was hij invalide geworden. 'Ik ben absoluut geen relschopper. Maar het geweld dat ik daar heb gezien , kan niet door de beugel', zegt de Noordwijker tegen de politierechter.

Rechter snapt dat Dick het opneemt voor zijn broertje

De rechter meent echter dat de inzet van de politiehond 'rechtmatig' was. Het broertje had immers een blikje gegooid naar de politie. Ze vindt de verdachte, net als de officier van justitie, schuldig aan openlijk geweld en belemmering van de politie bij de uitoefening van haar werk.

De rechter legt hem wel een lagere werkstraf op dan geëist, en vindt een voorwaardelijke celstraf niet nodig. Ze snapt toch ook wel dat hij het opnam voor zijn broertje. Wel moet de Noordwijker aan de agent die de hond begeleidde 500 euro smartengeld betalen.

De wereld over

Dick van Duijn kwam in 2019 in het wereldnieuws vanwege een foto van een eekhoorn. De inmiddels beroemde foto van de visboer stond onder andere bij NBC, New York Post en de Daily Mail.

