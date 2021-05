SaxSisters spelen voor jarige koningin Maxima

Terwijl Roel van Velzen en zijn band 'Sir Duke' spelen, een original van Stevie Wonder, blazen de meiden mee met de saxofoonpartijen. Ze werden voor dit eervolle optreden gekozen vanwege de filmpjes op hun YouTube en Instagram account. Arnoud de Graaf, hun leraar van de Goudse Saxofoonschool, moest afhaken vanwege een positieve coronatest.

De meiden hebben nu anderhalf jaar les van Arnoud en ze zijn erg enthousiast. Als The SaxSisters hebben ze een eigen YouTube-kanaal. Twee jaar geleden hebben ze ook al opgetreden in Holland's Got Talent.

Televisie

De opnames van het tv-programma waren woensdag. Het optreden is zondagavond te zien in 'Koningin Máxima: Een Leven vol Muziek' op NPO 1, één dag voor Maxima 50 jaar wordt. 'We moesten lang wachten en uiteindelijk mochten we voor de koningin spelen. Het was wel heel speciaal en leuk om te doen', zegt Danique.