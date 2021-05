Haagse Bos tijd ontruimd geweest, afzetlinten weer weggehaald

Het bos werd rond 12.45 uur afgezet. Paleis Huis ten Bosch is het woonpaleis van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De politie kan nog niet zeggen op basis waarvan het bos is ontruimd.

'Wij zaten op een bankje een broodje te eten. En toen kwam iemand van de marechaussee en die zei: jullie moeten nu weg. Hij zei niet waarom', zegt een vrouw die in het bos was tegen Den Haag FM. 'Op de weg naar buiten zagen we allemaal bewapende mensen. Ik vind het wel confronterend. Het is een heerlijke dag en dan gebeurt in een keer dit.'

De weg aan de kant van Laan van NOI was afgezet, maar is volgens een verslaggever van Omroep West alweer weggehaald. Het voet- en fietspad en de autoweg was afgesloten.