Opdracht ADO Den Haag simpel: alleen winst tegen Willem II telt

Winnen van Willem II. Dat is de opdracht voor ADO Den Haag in speelronde 33. Natuurlijk is er een scenario dat bij een gelijkspel en meevallende resultaten van de concurrenten er nog zicht is op nacompetitie, maar om veel rekenwerk te besparen en het lot van de Haagse ploeg minder in handen van andere te leggen, moet er in de laatste thuiswedstrijd gewoon gewonnen worden. Bij voorkeur met een grote uitslag, want het doelsaldo zou nog een rol van betekenis kunnen spelen.

In een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen kan trainer Ruud Brood over een bijna fitte selectie beschikken. 'Los van Bijen is Kishna een probleemgeval. De rest is behoorlijk fit. Of Janmaat gaat beginnen? Die kans is zeker aanwezig. We bekijken dat echt per dag. De komende twee wedstrijden zijn kort achter elkaar, dan is het wel goed om goed naar zijn lichaam te luisteren.'

De vergelijking tussen Janmaat en Arjen Robben werd een dag voor de ontmoeting met Willem II vaak getrokken. Beide routiniers verschenen in speelronde 32 na wekenlang afwezigheid weer binnen de lijnen. 'Je hoopt dat hij altijd langer door kan gaan op basis van het goede gevoel', zegt Brood refererend aan Groningen-speler Robben die afgelopen weekend mede vanwege het scoreverloop ook langer speelde dan gepland. 'Maar zondag is ook een wedstrijd. Aan de andere kant, laten we eerste Willem II maar goed doorkomen, want anders telt zondag misschien niet eens meer.'

'Of ik zondag met een oortje in zit? Nee, wij moeten het zelf doen. Dat is het allerbelangrijkste. Wij moeten winnen, wat de rest doet, maakt niet uit. Het zou wel meehelpen. ADO een goed resultaat en de concurrenten paniekeren, want die denken dan: ADO komt er aan.'

'Bij mij, maar ook in de groep is het gevoel goed. We hebben twee keer achter elkaar gewonnen, bij Willem II is dat anders', vertelt Brood die zelf geen extra konijn uit de hoge hoed heeft gehaald om de boel extra te motiveren. 'Bij ons moet de motivatie er gewoon zijn. Het gaat om handhaving. Dan heb je geen filmpje nodig. En we hebben Martin Fraisl. Die gaat door het vuur. Hij wil er alles aan doen om ons er in te houden. Als het op zijn mentaliteit moet gebeuren, dan staan we er goed op.'

Woensdagavond 12 mei tot donderdagavond 13 mei is het Suikerfeest. Dat betekent voor onder meer Nasser El Khayati, Bobby Adekanye en Youness Mokhtar dat zij na een maand vasten, en alleen eten bij zonsondergang, nu in aanloop naar de wedstrijd tegen Willem II weer eten 'Dat is ook belangrijk voor die spelers, met respect voor het geloof. Ramadan doet wat met spelers, morgen kunnen ze dat aanvullen. Laat het een mooie dag worden', aldus Brood.

Vermoedelijke opstelling

In de laatste linie lijkt er een basisplaats voor Daryl Janmaat. Daardoor verkast Shaquille Pinas naar de linksbackpositie. Het middenveld blijft ongewijzigd. Voorin keert Vicente Besuijen terug na een schorsing. Youness Mokhtar gaat daardoor terug naar de reservebank. De aanvoerdersband blijft bij doelman Martin Fraisl om de arm.