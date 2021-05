Ramkraak juwelier duidelijk te zien op bewakingsbeelden: 'Hoe ziek ben je dat je zoiets doet'

Juwelier Ata aan de Dierenselaan in Den Haag werd woensdagochtend rond 03.50 uur wederom het doelwit van een ramkraak. Daarbij vatte de auto van de daders vlam. De daders gingen er daarna op een scooter vandoor in de richting van Nunspeetlaan. Vorig jaar februari was het ook al raak. Toen reden dieven met een gestolen auto in op de juwelier, maar moesten ze afdruipen nadat het hen niet lukte om door het beveiligde glas van de voordeur te komen.

Dit keer werd er wel buit gemaakt, vertelt de neef van de juwelier. Hij doet het woord namens de eigenaar, omdat die niet goed Nederlands spreekt. De daders hebben een container tussen de beveiligingspaaltjes gezet en daar met een auto tegen aan gereden om de pui te vernielen. Op bewakingsbeelden is te zien dat de auto al voor de deur was geparkeerd. 'De daders zijn ook binnen geweest en hebben buit kunnen maken. We weten niet precies hoeveel, maar er zijn wel sieraden meegenomen.' Het is volgens de neef nu maar weer afwachten hoe lang de reparatie aan het pand gaat duren.

De neef van de juwelier doet het woord namens de eigenaar | Foto: Omroep West

De neef van de juwelier vermoedt dat de daders het pand goed kennen. 'Ze weten welke beveiliging er op zit. Ze hebben het gemunt op deze zaken.' Ook is het volgens hem slecht gesteld met de buurt. 'In deze omgeving is het altijd foute boel.'

Bovenbuurman schrok zich rot

'Ik lag op zolder te slapen en op een gegeven moment lag ik te stuiteren in m'n bed', vertelt de bewoner van het huis boven de juwelier. 'Ik hoorde wat gerommel en toen hoorde ik een enorme explosie. Ik ben als een speer naar beneden gegaan en zag een brandende auto, en een hoop rook.' De bewoner controleerde vervolgens of de winkel zelf niet in de brand stond. 'Dat was gelukkig niet het geval.'

Hij heeft er geen goed woord voor over. 'Dit is compleet waardeloos. Er zijn blijkbaar toch mensen op deze wereld die ver gaan voor een paar horloges daarbinnen', zegt de bewoner. 'Voor de eigenaar is het verschrikkelijk. Die komt hier en schrikt zich wild. Die weet ook niet wat hij er tegen moet doen.' De bewoner heeft niemand zien wegrennen. De schade aan zijn eigen huis valt ook mee. 'Wij hadden alleen een klein beetje rook in de hal.'