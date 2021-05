Vraagtekens bij nieuw hotel in Haagse binnenstad: 'Liever woningen'

Een deel van de Haagse gemeenteraad heeft bedenkingen bij de bouw van een nieuw hotel in de binnenstad. Op het Bleijenburg achter het Plein wil een ontwikkelaar een leegstaand kantoorpand veranderen in een hotel. Maar volgens de gemeenteraad is er in de stad geen behoefte aan nog meer hotelkamers. Veel partijen zien liever nieuwe woningen.

Het kantoorpand aan Bleijenburg 1 gaat in zijn geheel tegen de vlakte en moet plaatsmaken voor een gloednieuw Hotel Bleijenburg met 88 kamers. FRESCH Real Estate is sinds vijf jaar bezig met het ontwikkelen van dit plan en klopt nu bij de gemeente Den Haag aan voor een omgevingsvergunning. Hiervoor moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenking afgeven.

Maar de gemeenteraad heeft wél bedenkingen, zo bleek woensdagochtend tijdens een commissievergadering. 'In Den Haag schieten de hotelinitiatieven als paddenstoelen uit de grond', zei SP-fractievoorzitter Lesley Arp. 'Er liggen maar liefst 25 hotelinitiatieven op de plank. Maar de gevolgen van de coronacrisis voor het toerisme zijn nog niet te overzien. Waarom komen er geen woningen in dit gebouw?' Volgens Peter Bos van de Haagse Stadspartij zijn er 'urgentere noden' dan hotels. 'Woningen bijvoorbeeld, en het liefst betaalbare.'

Betaalbare woningen

Ook in de coalitie bestaat onbegrip. 'De bezettingsgraad van hotels lag voor corona al op 75 procent', zei PvdA-raadslid Mikal Tseggai. 'Waarom bouwen voor toeristen, terwijl inwoners geen woning kunnen vinden?' Daar sloot CDA'er Cees Pluimgraaff zich bij aan. 'Er komt weer een hotel bij, terwijl de stad om woningen en kantoren verlegen zit.'

Oppositiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos noemde het hotel juist wel passend. 'Het is een mooi ontwerp en een hotel is in economisch opzicht interessant voor de omgeving', zei Frans Hoijnck van Papendrecht van Hart voor Den Haag. 'Woningbouw heeft hoge prioriteit, maar wij denken dat het niet lucratief is om een beperkt aantal woningen te bouwen op deze plek.'

Geen tegenstelling

De wethouders Anne Mulder (VVD) en Saskia Bruines (D66) verdedigden het plan. 'We moeten niet doen alsof er een tegenstelling is: of woningen of hotels', stelde wethouder Mulder. 'De stad heeft beide nodig en het gaat om de balans. We willen de woningnood oplossen door te bouwen rondom de stations en in Den Haag Zuidwest en we willen ook de toeristensector bedienen, want dat is goed voor de werkgelegenheid. Het Bleijenburg is volgens het college een goede locatie voor een hotel.'

Wethouder Bruines wees er bovendien op dat het plan voor het hotel een particulier initiatief is. 'Deze aanvraag moet je als gemeente in behandeling nemen en toetsen aan de regels', zei Bruines. 'Er ligt geen aanvraag voor woningen, maar voor een hotel en het is niet aan de gemeente om te zeggen: we willen dit of we willen dat. Wij moeten ervoor zorgen dat er een goede onderbouwing is, zowel bij het afwijzen van plannen als bij een goedkeuring. Als je dat niet doet, dan riskeer je als gemeente een schadeclaim. Overigens is het een prachtig initiatief en ik ben blij dat deze marktpartij een grote investering wil doen.'

Binnenkort beslist de gemeenteraad over het bouwplan.

Lees ook: Toch parkeergarage bij nieuw hotel Scheveningen, sluiting afgewend