ADO-verdediger Janmaat ondanks vertrekclausule: 'Nooit gezegd dat ik bij degradatie wegga'

In januari van dit jaar keerde Daryl Janmaat na dertien seizoenen terug bij zijn jeugdliefde ADO Den Haag. Zijn missie was duidelijk: De Haagse club behoeden voor degradatie. Mede vanwege een blessure kwam de verdediger slechts drie keer binnen de lijnen, maar voor de twee belangrijkste wedstrijden van het jaar is hij terug. ‘Ik heb nooit gezegd dat ik bij degradatie zou vertrekken’, zegt Janmaat in gesprek met Omroep West.

De uitspraak van de 31-jarige Hagenaar komt voort uit een clausule in zijn contract. In de winterstop tekende hij voor 2,5 jaar, met een clausule om bij degradatie te kunnen vertrekken. 'Ik ben hier gekomen om bij ADO een goede periode te hebben. Ik heb het naar mijn zin, mijn kinderen en vrouw ook. Ik wil gewoon op een goede manier mijn carrière afsluiten. Ik ben in staat op te blijven.'

Janmaat vervolgt het gesprek over de huidige situatie bij de club. We werden door veel volgers al afgeschreven. Door twee keer te winnen doen we weer mee en zitten we in een flow. Eerlijk gezegd had ik het niet verwacht. Natuurlijk schrijf je jezelf niet af, je moet realistisch blijven. Maar als je dan van Feyenoord plotseling wint en de resultaten zijn vervolgens gunstig. Dan zeg ik volmondig dat het weer kan. Wij moeten wij vol voor lijfsbehoud gaan.'

Formatie onder Vloet

In Janmaat zijn laatste volledige seizoen in Haagse dienst gaf niemand in de slotfase van de competitie een stuiver voor de formatie van Wiljan Vloet, toch dwong de Residentieclub in de nacompetitie promotie naar de eredivisie af. 'Toen hadden we alleen maar wat te winnen. Nu hebben we wat te verliezen. Dat vind ik toch anders.'

LEES OOK: De scenario's: wat staat ADO te wachten na komende donderdag?