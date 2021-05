Opnieuw tegenslag bij onderzoek mislukt Haags banenproject: inlogcodes zijn kwijt

Curator Laurien Martens onderzoekt of een doorstart van de Energieacademie mogelijk is. Het banenproject ging eind maart failliet, net een jaar na de officiële opening. Het was de bedoeling dat in twee jaar tijd 560 kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan een baan geholpen zouden worden. De gemeente Den Haag pompte 1,2 miljoen euro in het project.

Maar nu is het project geflopt, doen er verhalen van mismanagement en zelfverrijking van bestuurders en medewerkers de ronde en hebben slechts zeventien mensen een baan gekregen. De gemeente laat door bureau Berenschot een onafhankelijk onderzoek uitvoeren dat duidelijk moet maken wat er mis is gegaan, waar het geld is gebleven en wat de rol van de gemeente is geweest. Ook wordt gekeken of er gefraudeerd is.

Geblokkeerd systeem

Daarnaast is Laurien Martens door de rechtbank aangesteld als curator van de failliete Stichting Energieacademie en ook zij heeft de taak om onderzoek te doen. Maar dat verloopt traag. Bij de start liep ze tegen een geblokkeerd financieel systeem aan. De code van het computersysteem waar de administratie in zit was namelijk door de beheerder van het systeem buiten werking gesteld, omdat de Energieacademie een betalingsachterstand bij de beheerder had.

Dat probleem werd door de curator na enkele weken getackeld. 'Ik kan nu bij de financiële administratie', vertelt Martens. 'De betalingsbalans en winst- en verliesrekening zijn beschikbaar.' Maar nu doet zich een ander probleem voor. De gebruikersnamen en inlogcodes om bij het mailverkeer van de voormalige bestuurders te kunnen zijn zoek.

Geen onwil

'Wie die codes heeft? Iedereen wijst naar elkaar', zegt Martens. 'Het is geen onwil, ze willen wel meewerken, maar toegang heb ik nog niet. Ik wil de mails bestuderen om meer duidelijkheid te krijgen over operationele zaken. Wat is er gemaild naar elkaar en aan derden?'

Het betekent dat het onderzoek vertraging oploopt. 'Het kost allemaal nogal veel tijd', reageert Martens. 'Meer tijd dan gebruikelijk. Het wordt zo nog een hele puzzel en ik kan nu dus nog geen conclusies trekken.' De resultaten van het onderzoek van Berenschot worden in juni verwacht.

